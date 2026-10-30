El presidente Milei envió el pliego del fiscal general bahiense para ser juez federal

Fernández podría transformarse en juez del Tribunal Federal de Juicio bahiense.

El Gobierno nacional envió al Senado el pliego del fiscal general Juan Pablo Fernández, jefe de los fiscales de provincia bahienses, para cubrir la vacante como juez en el Tribunal Federal de Juicio de esta ciudad.

El pedido lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Para que el cambio se efectivice, la Cámara de Senadores nacional deberá dar su acuerdo y recién después el Poder Ejecutivo podrá formalizar el nombramiento.

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Desde 2003 al frente de la fiscalía general, Fernández coordina las fiscalías que investigan delitos en Bahía Blanca y en los otros distritos de este departamento judicial.

Si su designación se concreta, Fernández pasaría de la Justicia provincial a la federal.

Antecedente

No es la primera vez que el nombre del jefe del Ministerio Público Fiscal bahiense llega al Senado.

En mayo de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Ejecutivo ya había propuesto su candidatura para el mismo tribunal, pero el trámite no prosperó.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el nuevo Gobierno retiró varios pliegos judiciales que estaban pendientes, entre ellos el del fiscal Fernández.

Con esta nueva presentación, el candidato de Bahía vuelve a estar en carrera, aunque su pliego todavía debe ser analizado en el Senado.

Su eventual designación para el tribunal federal abriría una vacante en la fiscalía general bahiense, pero aún no hay certezas sobre quién lo reemplazaría en el cargo.

De concretarse su traspaso, Fernández se convertiría en el tercer juez titular del Tribunal Federal de Juicio, junto con Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián.