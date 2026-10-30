Allanan una escribanía y varias inmobiliarias en nuestra ciudad

La escribanía allanada está ubicada en 19 de Mayo y la avenida Alem. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

La Policía Federal de nuestra ciudad realiza en estos momentos al menos 6 allanamientos por una causa judicial relacionada con la supuesta venta irregular de lotes.

Trascendió que los uniformados realizan los operativos en una escribanía y varias inmobiliarias.

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La primera de las oficinas pertenece a la firma Scoccia, que también cuenta con estudio jurídico y está ubicada en 19 de Mayo y la avenida Alem.

Los otros operativos son en al menos cinco inmobiliarias de nuestra ciudad, aunque por el momento no se dieron a conocer los domicilios.

"Solo puedo confirmar los allanamientos y que la investigación es por posibles irregularidades en la venta de terrenos de un predio de la Dirección Nacional de Vialidad", informó un investigador.

La causa tramita ante el área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca, con injerencia del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y el Juzgado Federal Nº 1.

Al intervenir Transición, se infiere que la investigación es anterior a septiembre de 2025, cuando se puso en marcha el sistema acusatorio en el ámbito federal.

El predio en cuestión es conocido como Altos de Lorenzi y está ubicado entre las calles Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos.