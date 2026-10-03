Estudiantes-Obras, un clásico de Liga

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 39 años, en octubre de 1997, Estudiantes de nuestra ciudad se impuso a Obras Sanitarias, registrando su primer triunfo sobre ese club en el marco de la Liga Nacional de básquet.

Nunca antes el albo había logrado vencer a Obras, con lo cual actuar de local conformaba una oportunidad para revertir ese historial negativo.

El partido fue parejo y cerrado, y si bien Obras se mantuvo al frente del marcador durante los primeros tres cuartos, nunca se despegó lo suficiente, con lo cual una reacción de altísimo nivel le permitió al albo llevarse la victoria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dos nombres se destacaron en Estudiantes, Hernán Jasen, de 19 años, y Emanuel Ginóbili, de 20, decisivos ambos en esa estocada final. En el inicio del último cuatro Estudiantes estaba un doble abajo, 71 a 73, pero Obras tuvo un mal arranque, con tiros apresurados y 0-3 en triples. Fue entonces que Jasen sumó 5 puntos, hizo dos robos y logró dos rebotes en serie, para dar vuelta el marcador, 81-73.

Cuando la visita intentó despertar, apareció Manu Ginóbili, que sin que le pesara el partido, anotó 3 triples en fila y un doble. Entre los dos sumaron 24 de los 31 puntos del ese cuarto, cerrando el encuentro con un contundente 104 a 97.

Para el ganador sumaron también Sebastián Ginóbili (12), Manu Ginóbili (36), S. William (18) y Jasen (14). En la visita, Devereaux (27), Luc. Masieri (24), Lamas (14) y Aragona (14). En el banco local Daniel Rodríguez, en el de Obras, Fernando Duró.

Aquella Liga Nacional (1997-1998) fue ganada por Atenas de Córdoba.

Un renglón aparte para Manu Ginóbili. Al año siguiente emigró a Italia, donde ganó sus primeros títulos y cuyas actuaciones le valieron ser seleccionado por los Spurs y sumarse a la NBA. Debutó en esa liga estadounidense en 2002, integrando un equipo que resultó campeón en cuatro oportunidades