Las Malvinas y el fantasma de la guerra

Cada día parece tornarse más compleja la situación de las Islas Malvinas, con un nuevo impulso en la lucha por la soberanía de un territorio que desde 1833 están en manos de Gran Bretaña.

El reclamo argentino data desde la usurpación del archipiélago y con distintos matices se ha sostenido a lo largo del tiempo, sin lograr jamás un avance o acercamiento en la cuestión de la soberanía.

El último mundial de fútbol ha sumado su cuota al mostrar una precaria tela con la leyenda Las Malvinas son argentinas y el presidente Javier Milei manifestó, por cadena nacional, que las islas son argentinas y rechazó el argumento británico de la autodeterminación de los isleños.

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En el mismo mensaje anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de petróleo en las islas y planteó reforzar la respuesta jurídica argentina frente a esas actividades.

Unos días después, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente definió a Malvinas como “una causa nacional” y reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones sobre la soberanía.

A estas manifestaciones ha respondido el secretario de Estado de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, quien mencionó que su país está preparado para defender militarmente las Islas en caso de un ataque militar.

Es cuanto menos preocupante que el Reino Unido considere que nuestro país pueda estar pensando en un conflicto armado, es penoso que el mismo funcionario asegure que “la disputa por la soberanía quedó resuelta tras la guerra de 1982”.

Nadie puede negar el derecho de nuestro país a reclamar la soberanía de Malvinas. Pero es claro que debe hacerlo por los canales adecuados y ante los organismos competentes.

No se trata de gritos y proclamas sino de hacer valer derechos con recursos concretos y válidos.

La guerra de 1982 fue llevada adelante por un gobierno de facto, un hecho que en nada modifica la validez de los reclamos.

Las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las islas es un tema candente, donde se debe ponerse el foco y que sean expertos en la materia quienes presenten las armas legales para hacer valer nuestros derechos.