Bordeu: Meier se tomó revancha y puso las cosas en su lugar en Corriedale

La cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, obtuvo esta tarde el ovino Gran Campeón Corriedale de pedigree, un premio que se le había negado el año pasado y que este año reconquistó contra un adversario más que bravo.

El brete 131, Ruso Capitán 1997, primer premio y campeón borrego, debió vérselas en la fila final con el Gran Campeón Corriedale de la última exposición de Palermo, el 118 de Coy Aike, de Río Gallegos. Incluso, en esa exposición este ejemplar había derrotado a un animal de Meier, que finalmente había obtenido el RGC.

Sin embargo, esta vez, el animal patagónico —GC también de la Exposición de Río Gallegos—, primer premio y campeón carnero en Bahía, quedó en segundo lugar.

La jura de este domingo, llevada correctamente por el pigüense Esteban Otondo y el chileno Patricio Almonacid, estuvo llena de suspicacias desde hacía varios días: después de lo ocurrido en julio en Palermo, desde la cabaña santacruceña se había anunciado que se presentarían en Bahía Blanca, en la "patria chica" de Meier, para conseguir el tricampeonato.

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Jorge Meier saluda a los jurados, luego de la premiación final.

La actitud, cuentan quienes conocen los entretelones de lo ocurrido, no cayó bien por estos pagos, y se recalcaba que Meier había recogido el guante y presentaría en Bordeu un ejemplar que no dejaría dudas sobre quién era el verdadero campeón.

Finalmente, los jurados se inclinaron por el animal de la región, relegando a la segunda posición en Bahía Blanca al Gran Campeón de Palermo de la raza Corriedale.

Norman Fernández entrega la copa La Voz del Campo a representantes de la cabaña santacruceña.

En lotes de pedigree, había sido primero y GC el brete 137, de Laguna Chica, de René Settimi, en Bahía Blanca, mientras que Meier obtuvo el RGC, con el 139, de Jorge Meier.

En la raza Poll Merino, que se juró en la mañana del sábado, fue primer premio borrego y Gran Campeón de lotes el brete 151, de Matías Pérez, en Alpachiri, La Pampa; mientras que el TGC fue el 152, del mismo criador.