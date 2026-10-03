Bordeu 2026: La Tigra se quedó con todos los premios de Hereford

Un sábado inolvidable en Villa Bordeu es el que vivió el establecimiento La Tigra, de Estancias y Cabaña La Centella, en Tornquist, ya que se quedó con todos los premios de pedigree en la 142ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca.

En una jornada que puede considerarse perfecta, se quedó con los grandes campeones puros macho y hembra, tanto individual como en lote.

En macho individual de pedigree, el Gran Campeón fue el brete 87, campeón Dos Años Menor. En este caso, el Reservado Gran Campeón fue para un toro presentado por La Escondida, de Carolina Garciarena, en Estela, RC Dos Años Menor.

En hembras individual de pedigree, el GC fue para el ejemplar 90, campeón Vaca.

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Siempre hablando de La Tigra, en lotes de machos puros, el GC fue el 91, campeón Dos Años Menor, mientras que uno de sus integrantes, el X305, fue elegido Mejor Macho de Lote. En hembras, el GC fue el 92, campeón Vaquillona Intermedia, mientras que el tatuaje X326 fue la Mejor Hembra de Lote.

El jurado Fernando Hernández, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Criadores de Hereford, destacó en todo momento la gran calidad de los animales presentados, y dijo que el GC "es un Hereford cercano a lo que para mí es la perfección en la raza".

"Un toro con un buen blanco, muy blando de engordar, de muy fácil terminación, con el manchado perfecto y conserva las cosas que se están buscando hoy en día. Es un animal muy del fenotipo cercano a lo ideal de lo que para mí es el Hereford, así que me fue muy fácil ese gran campeón", dijo.

Los Cedros se llevó todo en puros registrados

El establecimiento Los Cedros, de Bousquet Hermanos, en Puan, se quedó con casi todos los premios en Hereford puros registrados.

En machos en lote, el GC fue para el brete 94, de Los Cedros, mientras que el toro 1/S fue designado como el mejor individual.

En hembras, el GC fue el lote 107, también de Los Cedros, mientras que la mejor hembra fue la número 10, perteneciente al brete 103, de Huaica Mun, de Martín Keller, en Tornquist.