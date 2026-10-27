El Gobierno amplió topes de consumo eléctrico para zonas cálidas y fijó descuentos de Zona Fría

Luego de que el Congreso decidiera que Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense -salvo Patagones, por su condición de municipio patagónico- no cumplen con los requisitos para ser parte de la Zona Fría, el Gobierno nacional amplió los bloques de consumo de electricidad subsidiados para las regiones bioambientales más cálidas del país y, a su vez, fijó el esquema de bonificaciones en el servicio de gas para las regiones con temperaturas bajas.

Los cambios en los topes de consumo eléctrico y los descuentos previstos en el modificado régimen de Zona Fría fueron instrumentados este martes por la Secretaría de Energía mediante las Resoluciones 299 y 300/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

La decisión de actualizar los consumos base diferenciales del servicio eléctrico se fundamentó en presentaciones de diversas provincias y entidades de las zonas bioambientales “Cálido” y “Muy cálido”.

En la normativa, se detalló que en los planteos formulados se argumentó el fuerte impacto que las elevadas temperaturas persistentes tienen sobre el consumo eléctrico de los hogares debido a la demanda de acondicionamiento térmico.

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Asimismo, el organismo consideró informes técnicos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) sobre el comportamiento de la demanda en períodos de alta temperatura.

La normativa precisa que se mantiene la delimitación de las zonas bioambientales actuales, por lo que la actualización atiende exclusivamente a los límites de consumo sin alterar la clasificación geográfica.

Esta medida formó parte de las negociaciones de la administración de Javier Milei con los gobernadores para sumar avales a la modificación del régimen de Zonas frías, en las cuales el Ejecutivo nacional se comprometió a ampliar el consumo subsidiado de luz en las provincias del norte del país.

Así, los hogares de las zonas muy cálidas pasan a contar con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril, mientras que los de las zonas cálidas acceden a 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en los meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero). Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Esquema de bonificaciones para el gas

En paralelo, Energía reglamentó la aplicación de las bonificaciones tarifarias para el suministro de gas natural y gas propano indiluido por redes, en el marco de la Ley 27.828 y el Decreto N° 1.266/26. El esquema prevé dos niveles de beneficio:

Bonificación General de Zona Fría: consiste en un descuento del 50% sobre el precio del gas natural y propano indiluido por redes. Aplica a los usuarios residenciales y al Servicio General P en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.



Bonificación Adicional por Zona Fría: se establece una rebaja adicional del 20% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas o del propano correspondiente a los Consumos Base del SEF. Este beneficio es para los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI.

Para las entidades de bien público y los clubes de barrio y de pueblo, las bonificaciones se aplicarán sobre la totalidad del volumen consumido, sin límite de bloques de consumo.

La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética estará a cargo del cruce de información del ReSEF para confeccionar el padrón de beneficiarios, que será remitido al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), para notificar a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras a que efectúen los descuentos directamente en las facturas finales. (con información de NA)