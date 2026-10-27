Soberanía Nacional: el oficialismo consiguió dictamen tras aceptar algunos cambios

El oficialismo consiguió dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo y anunciado por Javier Milei en cadena nacional.

Después de varias semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó cambios sustanciales al texto original para sumar el respaldo de sus aliados.

El Gobierno pretende llevar la iniciativa al recinto el jueves 12 de noviembre, en una semana atravesada por la visita del Papa y los feriados del lunes y martes. Sin embargo, también contempla el sábado 14 como alternativa, por si no consigue reunir el número necesario el jueves.

El despacho de mayoría reunió 60 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal y parte de Provincias Unidas. En total, se presentaron cinco dictámenes: además del oficialista, Unión por la Patria y la izquierda presentaron sus propios textos, mientras que Provincias Unidas se dividió en tres propuestas diferentes.

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La negociación modificó el alcance de las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur. El oficialismo limitó la responsabilidad a las operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. Quedaron eximidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos.

Otro de los puntos cuestionados fue el delito de "desinformación masiva", que pasó a definirse como una "campaña de injerencia extranjera". La nueva redacción exige maniobras clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y excluye expresamente la actividad periodística y la investigación académica.

Los cambios también alcanzaron al Consejo de Seguridad Nacional, que presidirá Javier Milei y tendrá atribuciones para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad.

A pedido de aliados, se incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente y se habilitó la participación del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores, según el tema en discusión.

Para sumar controles sobre el organismo, el oficialismo aceptó crear una comisión bicameral de seguimiento. El Ejecutivo deberá informarle dentro de las 48 horas sobre las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo, entre otras decisiones excepcionales. (C5N)