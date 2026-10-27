Abad alertó por el suicidio juvenil: “Tenemos que dejar de esperar a que ocurra”

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, encabezó en el Salón Azul del Senado de la Nación una jornada dedicada a la prevención del suicidio en jóvenes, con la participación de especialistas, legisladores, intendentes y profesionales de la salud.

Durante el encuentro, denominado “Prevención del suicidio en jóvenes en la Provincia de Buenos Aires”, se expusieron datos sobre la magnitud de la problemática y se planteó la necesidad de reforzar las políticas públicas, la detección temprana y el acompañamiento de adolescentes y sus familias.

“Este no es un tema ajeno ni lejano. Está en las escuelas, en los clubes, en los barrios y en muchas familias que lo atraviesan en silencio”, afirmó Abad, quien estuvo acompañado por el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge A. Biglieri, y los docentes e investigadores Martín Etchevers y Cristian Garay.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según las cifras presentadas por los especialistas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Argentina. La tasa nacional se ubica en 11,8 cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia de Buenos Aires llega a 11,9, de acuerdo con datos del SNIC-SAT 2025.

Además, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 eventos de conducta suicida al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con las tasas más elevadas en la franja de 15 a 24 años.

“Detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad. Lo que nos dicen los especialistas es que en la mayoría de los casos hubo señales, y que preguntar y escuchar no empuja a nadie: al contrario, abre una puerta”, sostuvo el senador.

Abad también vinculó el tema con la preocupación por la ludopatía adolescente y las apuestas online, y remarcó que la prevención debe abordarse más allá de las diferencias políticas. “No podemos seguir reaccionando cuando la tragedia ya ocurrió. Prevenir es llegar antes”, expresó.

Entre las propuestas planteadas, destacó la articulación entre salud, educación y comunidad; el aporte de las universidades públicas y la investigación científica para diseñar políticas basadas en evidencia, y la conformación de redes de acompañamiento que incluyan escuelas, centros de salud, municipios, clubes y familias.

En ese marco, subrayó el papel de las instituciones educativas en la detección temprana y la derivación de quienes necesitan ayuda. Los especialistas, por su parte, abordaron los factores de riesgo y protección, las intervenciones clínicas, el acompañamiento posterior a un suicidio en las comunidades educativas y la responsabilidad de los medios de comunicación.

Al cierre, Abad señaló que, a más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, el desafío es garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio, con recursos, equipos profesionales y protocolos de actuación.

La jornada contó con la presencia de los legisladores nacionales Mercedes Valenzuela y Karina Banfi; los legisladores provinciales Nerina Neumann y Diego Garciarena, y el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Emiliano Balbín.

También asistieron los intendentes Javier Andrés, de Adolfo Alsina; Pablo Barrena, de Lobería; Román Bouvier, de Rojas; José Castro, de San Miguel del Monte; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Esteban Reino, de Balcarce; Erica Revilla, de General Arenales, y Luciano Spinolo, de Tres Lomas.

Entre los dirigentes políticos presentes estuvieron Ariel Bordaisco, Sandra París, Walter Carusso y Mauricio D’Alessandro. Además, participó Paula Quatrocchi, decana electa de la Facultad de Psicología de la UBA.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien cercano está atravesando un momento difícil, pedí ayuda. Hay servicios gratuitos y confidenciales disponibles:

-Línea Nacional de Salud Mental: 0800-999-0091, gratuita, las 24 horas.

-Centro de Asistencia al Suicida: 135, gratuita desde CABA y el Gran Buenos Aires; desde el resto del país, (011) 5275-1135.

-Ante una emergencia: llamá al 911.