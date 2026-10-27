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Milei viajó a Catamarca y mantuvo un encuentro con la militancia libertaria

El Presidente participará mañana de la inauguración de una planta de producción de litio.

Fotos y video: Presidencia

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en San Fernando del Valle de Catamarca con dirigentes y referentes de La Libertad Avanza de distintos puntos de  la provincia.

Al arribar, fue recibido por 1.200 militantes que estuvieron varias horas aguardándolo.

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El mandatario viajó junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De la actividad participaron también el presidente del partido en Catamarca, el diputado provincial Federico Lencina, junto a legisladores, dirigentes y representantes partidarios del interior provincial.

Según se indicó, la visita permitió al Presidente mantener un contacto directo con quienes integran La Libertad Avanza en Catamarca, para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el espacio político en la provincia.

Este miércoles esa provincia, en tanto, Milei participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto.

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