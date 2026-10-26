Octubre, un mes de intensa actividad para el STMBB

Octubre es un mes de intensa actividad para el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB), con una agenda que combina actividades recreativas, encuentros familiares, la organización de eventos tradicionales y el comienzo de una obra destinada a mejorar los servicios para los afiliados.

La organización simultánea de distintas propuestas, algunas condicionadas por el clima y otras que demandaron una planificación anticipada, marcó el ritmo de las últimas semanas. Así lo destacó Lorena Malvar, secretaria general adjunta del STMBB, quien resumió el período como una etapa de intenso trabajo para las distintas áreas del gremio.

“Octubre ha sido un mes de mucho dinamismo, de mucha organización simultánea. No nos ha parado el clima, como quien dice”, resumió Lorena Malvar, secretaria General Adjunta del gremio.

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Una de las primeras actividades del período fue el festejo por el Día de la Familia, que reunió a trabajadores y sus seres queridos, con entretenimientos para grandes y chicos. Pese a las condiciones meteorológicas, la jornada contó con una importante participación y el compromiso de los colaboradores.

“Lamentablemente tuvimos una jornada poco agradable desde lo climático, pero salió todo muy lindo, con un compromiso espectacular de los colaboradores para que todo resultara bien. La gente se acercó y disfrutó de todas las actividades que se habían preparado para la ocasión”.

Precisamente, las secretarías de Género y de Juventud organizaron distintas propuestas que debieron adaptarse al clima. También se desarrolló una feria de emprendedores vinculados al sindicato, cuyos resultados alentaron a la dirigencia a pensar nuevas iniciativas.

“Los compañeros emprendedores pudieron desarrollar su feria con stands de diferentes productos y les fue muy bien, por lo cual iremos pensando nuevas alternativas para seguir apoyándolos y, fundamentalmente, para que se sumen más”, señaló Malvar.

En ese sentido, anticipó que analizan organizar un encuentro específico para ampliar la convocatoria. Por ejemplo, en esta oportunidad no se habilitaron puestos de alimentos elaborados por razones de seguridad y salubridad, aunque esa posibilidad podría incorporarse en futuras ediciones.

El mal tiempo también obligó a cambiar la sede del festejo del jardín maternal Te Veo Bien, que habitualmente se realiza en el predio de Fragata Sarmiento. Finalmente, la actividad se desarrolló el viernes pasado en el propio establecimiento educativo.

“No fue lo ideal, pero no podíamos arriesgarnos a organizar algo, no poder desarrollarlo y que los chicos no tuvieran su celebración”, explicó la dirigente.

Vuelve el torneo de pesca

Una de las propuestas que más esperaban los afiliados era el regreso del tradicional torneo de pesca en Monte Hermoso, que después de varios años volverá a realizarse el domingo 1 de noviembre, de 10 a 15, en la zona de la Bajada Náutica, en el sector de El Sauce.

“Las anotaciones vienen a muy buen ritmo y seguirán abiertas un tiempo más, por lo que esperamos que el clima nos acompañe”, indicó Malvar, quien destacó que, aunque los pescadores suelen estar acostumbrados a las distintas condiciones meteorológicas, el tiempo representa un factor importante para la organización.

La competencia tendrá premios en efectivo de cuatro millones de pesos para el ganador, dos millones para el segundo y un millón para el tercero. Además, habrá reconocimientos para los primeros 15 puestos.

“Por estos días previos comenzará la entrega de los kits para los participantes, que incluirán el reglamento, una pulsera, el distintivo para cada caña y el vale para el almuerzo”.

El municipio de Monte Hermoso colaborará con la fiscalización del certamen, dada la amplitud del sector donde se desarrollará la jornada.

También se resolvió modificar la propuesta gastronómica prevista inicialmente. En lugar de cocinar en el lugar, se entregará una vianda con sándwiches de milanesa ya elaborados.

“La decisión responde a la necesidad de simplificar la logística y contemplar posibles dificultades climáticas, sin alterar el desarrollo de una actividad que combina deporte, recreación y encuentro entre los trabajadores municipales”, señaló Malvar.

La fiesta anual

Otra de las citas centrales será la tradicional fiesta del Día del Empleado Municipal, que se realizará el sábado 7 de noviembre en el salón Borlenghi, en la víspera de la conmemoración del 8.

Se espera la participación de alrededor de 1.000 personas. La celebración incluirá asado con ensaladas, barra de tragos libre y música para bailar, además de importantes sorteos: un automóvil cero kilómetro, una moto y cinco millones de pesos en efectivo, entre otros premios.

“Esta es la tercera fiesta consecutiva después de un parate de tres años. Y es la séptima de esta gestión”, precisó Malvar.

La organización ya comenzó a coordinar los distintos servicios necesarios para el evento, desde la gastronomía y la decoración hasta la fotografía, el sonido y la iluminación.

“Ya hemos tenido la reunión con todos los proveedores más significativos para la puesta en marcha, porque son muchas cosas que se deben coordinar”, comentó.

Las tarjetas continúan a la venta a través de la página web del sindicato. Además, miembros de la secretaría de Organización recorrerá distintos sectores de trabajo del municipio para acercar la información a quienes todavía no conozcan la propuesta.

“Estaremos recorriendo algunos sectores de trabajo, por si algún compañero no se enteró de esta fiesta, que es tan importante para todos nosotros”, agregó.

La obra en Sierra

Junto con las actividades recreativas, octubre también marcó el inicio de una obra de mayor envergadura: la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en el camping del STMBB en Sierra de la Ventana. El proyecto se desarrolla en un predio de casi dos hectáreas, ubicado en el corazón de la localidad serrana, que funciona como espacio de acampe para los afiliados y cuenta con cuatro cabañas construidas durante la gestión encabezada por Miguel Agüero.

El nuevo edificio tendrá cerca de 200 metros cuadrados e incluirá baños y duchas, dos piletas para el lavado de ropa y otras dos para alimentos, cocinas industriales, parrillas y sectores equipados para desayunar, almorzar, merendar y cenar. También se incorporará un espacio recreativo para los más pequeños.

Las instalaciones reemplazarán una edificación antigua que quedó fuera de servicio por razones de seguridad. El objetivo es ampliar las comodidades y mejorar las prestaciones para los trabajadores municipales y sus familias.

La iniciativa cobra relevancia ante el crecimiento sostenido de visitantes que recibe el camping año tras año, consolidado como una alternativa de descanso y recreación para los afiliados.