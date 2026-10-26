Un estudiante bahiense representará a Austria en un modelo de la Unión Europea

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Un estudiante de Bahía Blanca tendrá la oportunidad de representar a un país europeo en un ámbito de debate y negociación internacional.

Se trata de Gerónimo Fullana, de 25 años, estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Siglo 21, quien fue seleccionado entre 484 postulantes universitarios de todo el país para participar del primer Modelo Nacional Unión Europea Argentina 2026, en el que asumirá el rol de representante de la República de Austria.

La iniciativa es organizada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en el marco de su Programa de Diplomacia Pública, y se desarrollará desde el próximo miércoles hasta el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La convocatoria tuvo carácter federal y, tras el proceso de selección, quedaron elegidos apenas 27 estudiantes, uno por cada Estado miembro de la Unión Europea. Durante tres jornadas intensivas, los participantes protagonizarán una simulación académica del Consejo de la UE, en la que deberán debatir, negociar posiciones y construir consensos en torno a uno de los principales desafíos de la agenda europea contemporánea.

El tema central será el programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE 2025), un mecanismo que promueve las compras conjuntas de equipamiento de defensa entre los países miembros, la cooperación militar y una mayor autonomía estratégica del bloque.

En términos prácticos, la propuesta busca que los estudiantes se familiaricen con el funcionamiento de las instituciones europeas y experimenten las dificultades propias de la negociación diplomática, donde los intereses nacionales deben compatibilizarse con los objetivos comunes.

Para Fullana, la posibilidad de formar parte de esa experiencia representa mucho más que una instancia de competencia académica.

“Mi participación trasciende lo individual: es una oportunidad para representar a Bahía Blanca en una iniciativa internacional y para contribuir al fortalecimiento de las capacidades argentinas en relaciones internacionales, negociación y diplomacia”, señaló.

También destacó la importancia de profundizar el conocimiento sobre experiencias de integración regional como la europea, que consideró relevantes para pensar la cooperación en el Cono Sur y los vínculos entre América Latina y Europa.

Pura vocación

Nacido y criado en el barrio KM 5, y luego vecino del barrio Taxistas, Fullana cursó sus estudios primarios en la Escuela N.º 7 y los secundarios en el Colegio La Asunción.

Su camino universitario comenzó en otra disciplina. En 2021 decidió iniciar la carrera de Relaciones Internacionales, después de haber cursado dos años de Derecho en la Universidad Nacional del Sur y advertir que no era el rumbo profesional que buscaba.

“Encontré en las Relaciones Internacionales un campo que realmente me apasiona”, explicó.

Actualmente, se encuentra en la etapa final de su formación. Si todo marcha según lo previsto, a fines de este año defenderá oralmente su Trabajo Final de Grado, centrado en los mecanismos de cooperación que aplica la Unión Europea en el Sahel, una región de África que representa un área estratégica para la política exterior y de seguridad del bloque.

Ese interés por el proceso de integración europeo y por su marco jurídico fue, precisamente, uno de los motivos que lo impulsaron a presentarse a la convocatoria.

“La Unión Europea, especialmente su proceso de integración y el Derecho de la Unión, siempre fueron de mi interés”, contó. Cuando conoció la propuesta, entendió que podía convertirse en una oportunidad para acercarse al funcionamiento institucional del organismo y establecer contacto con las representaciones diplomáticas de sus Estados miembros en la Argentina.

En nombre de Austria

El proceso de selección incluyó un formulario de postulación en el que se evaluaron distintos antecedentes. Entre los requisitos figuraban estar cursando una carrera universitaria y acreditar conocimientos de inglés, idioma que puede resultar necesario en algunas actividades complementarias, aunque el Modelo se desarrollará íntegramente en español.

También se tuvieron en cuenta la trayectoria académica, la vinculación con Naciones Unidas y otras experiencias que pudieran enriquecer la participación.

Una vez elegidos los 27 representantes, la asignación de los países se realizó al azar durante la primera reunión virtual de bienvenida. A Fullana le correspondió Austria, una nación con tradición diplomática y una política de neutralidad que plantea particularidades a la hora de analizar los desafíos de seguridad y defensa europeos.

“Será interesante profundizar en su posición dentro de la Unión Europea y conocer mejor su perspectiva sobre los principales desafíos que enfrenta el bloque”, sostuvo.

Las actividades tendrán lugar en la sede de la Delegación de la Unión Europea y en la Legislatura porteña. Además de las sesiones de debate, el programa contempla encuentros con diplomáticos y embajadores de los Estados miembros con representación en Buenos Aires, así como otras actividades vinculadas con la práctica diplomática.

La experiencia también tendrá un incentivo adicional: los tres participantes que alcancen el mejor desempeño obtendrán un viaje de estudios a Bruselas durante 2027.

Representar a Bahía

Fullana reconoce que el objetivo de los seleccionados será destacarse en la simulación, aunque considera que la instancia final estará marcada por diferencias pequeñas entre estudiantes que ya demostraron contar con antecedentes y conocimientos suficientes para llegar hasta allí.

“Creo que todos los que fuimos seleccionados tenemos la intención de ganar, y comparto ese objetivo”, afirmó. Sin embargo, más allá del resultado, puso el foco en el aprendizaje y en la posibilidad de trasladar esa experiencia a su futuro profesional.

“Mi principal expectativa es que esta experiencia represente un crecimiento académico y profesional que, en el futuro, pueda trasladar a mi ciudad”, agregó.

En ese sentido, también expresó su deseo de que su participación contribuya a mostrar las capacidades de los jóvenes bahienses para desenvolverse en espacios de relevancia internacional.

“Me gustaría contribuir a visibilizar el potencial de los jóvenes de Bahía Blanca y demostrar que contamos con grandes perfiles académicos, con capacidad para participar en espacios de relevancia internacional”, concluyó.

En pocos días, el estudiante bahiense tendrá por delante el desafío de defender los intereses de Austria, negociar con representantes de otros 26 países y buscar acuerdos sobre una cuestión central para el futuro europeo. Una experiencia que, además de poner a prueba sus conocimientos, le permitirá dar un nuevo paso en el camino profesional que eligió hace cinco años.