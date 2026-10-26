Instalaron los primeros tótems de seguridad en Bahía: cuáles son los puntos elegidos

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Ya es posible observar en distintos puntos de la ciudad la presencia de los denominados tótems de seguridad, postes destinados a permitir la realización de llamadas de emergencia.

Los mismos serán puestos en funcionamiento una vez que se complete la correspondiente instalación que los ponga en comunicación con los puntos de monitoreo.

Las ubicaciones acaban de ser definidas desde la comuna, con la siguiente distribución: Parque Boronat, parque Noroeste, parque Independencia, complejo Alem de la Universidad Nacional del Sur, plaza Villa Mitre, plaza Rivadavia, Arias y Ecuador, teatro Municipal, Paseo de la esculturas (en la rotonda de calle Casanova) y Cabral y avenida Dasso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La licitación para la provisión y colocación de los aparatos fue aprobada en marzo último por el Concejo Deliberante, luego de que se presentara una única empresa con una propuesta por las diez unidades a colocar.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del municipio decidió disponer de estas estructuras metálicas de 4 metros de alto, provistas de cámaras de seguridad a 360º, alarma y un botón antipánico que al ser activado por cualquier transeúnte lo pondrá en contacto con el servicio de emergencias 911 y con el Centro único de monitoreo (CEUM).

La idea del municipio al ubicarlos en veredas, paseos y espacios públicos es disponer de una herramienta relacionada con una mejora en materia de seguridad.

Cómo son

Cada tótem es una estructura modular que combina tecnología de vanguardia con características de seguridad a partir de una estética discreta, de modo que se integran de buena manera en entornos urbanos y suburbanos.

Cada estructura es de chapa 14 (de 2 mm de espesor), de 30 centímetros x 30 centímetros de base y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros. Para su colocación se construye una base de hormigón a la cual se fijan mediante pernos.

El CEUM visualiza las cámaras, puede accionar la sirena y enviar los móviles de las fuerzas que se requieran, como bomberos, Defensa Civil, ambulancias y demás.

El sistema, en funcionamiento en varios municipios de la provincia, es reconocido como “una herramienta adicional a la presencia del policía, las cámaras, el patrullaje y la participación del vecino”. El equipo puede también grabar imagen y voz, generando un material que puede eventualmente entregarse a la Justicia.

La firma encargada de la construcción e instalación de los artefactos es Protegen Soluciones Integrales, con oficinas en nuestra ciudad, que cotizó las tareas en 104 millones de pesos.

Las especificaciones

Las cámaras de los tótems son de alta definición y poseen sistemas de grabación, lo cual permite una vigilancia continua y una visión en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida ante incidentes o actividades sospechosas.

Están equipados con altavoces y micrófonos, lo que permite la comunicación entre las fuerzas policiales y las personas. Esto facilita la emisión de alertas, instrucciones o advertencias, mejorando la capacidad de disuasión y respuesta ante emergencias.

Cuentan con luces LED de alta potencia, capaces de iluminar áreas oscuras o proporcionar señalización visual, lo cual crea entornos más seguros y disuade actividades delictivas.

El botón de emergencia es visible y accesible y permite solicitar ayuda inmediata. Al presionarlo se establece una conexión directa con el 911, que toma las medidas necesarias.

Colocados en distintos espacios públicos permiten dotar de mayor interacción a los vecinos, aumenta las chances de atrapar a los delincuentes y brinda una contención a las víctimas.