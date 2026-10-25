Federal Amateur: Huracán recibe a Santa Rita con el objetivo de sacar una diferencia

Con el objetivo de marcar una diferencia, Huracán de Ingeniero White recibirá esta tarde a Santa Rita de Piedritas, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El Globo de Mauro Brunelli --de sólido andar en la Liga y de buenos rendimientos en esta competencia-- intentará hacer pesar la localía en el sintético del Bruno Lentini, donde está invicto.

El cotejo se jugará a las 16, con arbitraje del tandilense Mauro Echarren.

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El elenco del Bule viene de eliminar a Independiente de San Cayetano (global 3-1), mientras que su rival se clasificó directamente a esta instancia al ganar la Zona 3 con tres triunfos y un empate.

El ganador de esta instancia chocará ante el vencedor de la llave entre Ferro de General Pico y All Boys de Trenel.

El viernes, el Verde se impuso 1 a 0 en el cotejo de ida.

Por el otro lado de la llave, cruzarán Quilmes-Deportivo Norte (ambos de Mar del Plata) y Racing-Estudiantes (los dos de Olavarría).