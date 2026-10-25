Dos licitaciones para mejorar los desagües pluviales de Bahía y Cerri

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Si algo dejó en claro la inundación sufrida por la ciudad el 7 de marzo de 2025 fue la incapacidad de su sistema de desagües pluviales para dar una respuesta adecuada ante un fenómeno de semejantes características.

Conductos en mal estado, bocas de tormenta inadecuadas, falta de cañerías en varios sectores fueron algunas de las situaciones detectadas, en parte por la falta de mantenimiento en el tiempo pero también por la no adecuación al crecimiento de la ciudad y sus nuevas formas de escurrimiento.

Incluso ante precipitaciones menos importantes es habitual que muchos barrios sufran anegamiento como consecuencia de esa situación.

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En ese sentido, desde la inundación el municipio comenzó a implementar un plan relacionado con una mejora del sistema, desde la limpieza de lo existente hasta la construcción y ampliación de nuevos tendidos.

Ahora ha convocado a una nueva licitación, con fecha de apertura el próximo 4 de noviembre, destinada a la contratación de un servicio integral de “relevamiento, limpieza y mantenimiento” de conductos de la red en toda la planta urbana.

La obra tiene un presupuesto oficial de 570 millones de pesos, para un trabajo estimado en 720 horas que comprende la desobstrucción de conductos, un diagnóstico mediante video inspección y el relevamiento, identificación, registro fotográfico y georreferenciación de toda la infraestructura pluvial.

Un material indispensable

En particular resulta importante el objetivo de disponer de un detalle completo de la ubicación y estados de todos los componentes de la red, información de la que hoy se carece y que dificulta cualquier tipo de decisión al momento de corregir o mejorar la instalación.

La licitación incluye la identificación de bocas de tormenta, sumideros, cámaras de inspección, conductos, alcantarillas, canales y descargas.

Por otra parte, plantea la limpieza y desobstrucción de conductos mediante agua a alta presión, aspiración y herramientas hidromecánicas, con la posterior disposición del material retirado.

Cuando las condiciones lo permitan se realizará una video inspección, buscando identificar obstrucciones, reducciones de diámetros, fisuras, colapsos, deformaciones, filtraciones y toda patología que afecte el funcionamiento del pluvial. La limpieza se hará combinando agua a alta presión y aspiración.

Con todos estos datos se confeccionará una cartografía compatible con sistemas que permitan recopilar, almacenar, analizar y visualizar datos asociados a una referencia espacial.

Se dispondrá además de un registro de las bocas de tormentas y sumideros, indicando su ubicación, tipología constructiva, dimensiones, estado y funcionamiento. Para los conductos se dará cuenta de su longitud, material, sección, profundidad, sentido de escurrimiento, sedimentación y obstrucciones.

Otra obra en Cerri

Por otra parte, se convocó a licitación para el próximo 4 de noviembre para la limpieza del pluvial de calle San Martín, en General Daniel Cerri, unos 280 metros de conducto entre Sarmiento y avenida 9 de Julio. La obra tiene un presupuesto oficial de 111,7 millones de pesos y un plazo de ejecución de 90 días.

La obra consiste en la limpieza del pluvial de hormigón de sección de 1,30 x 0, 70 metros, obstruido casi en un 50 % por la presencia de suelo sedimentado. El mismo deberá quedar limpio y libre de material suelto y se dispondrá el transporte de material sobrante.

El panorama

La municipalidad realizó a la fecha varias obras pluviales, sobre un total de 13 a realizar a partir del aporte que durante este año y el próximo harán las empresas del sector petroquímico.

Una ordenanza fiscal e impositiva dispuso la creación de una alícuota extraordinaria en la tasa de Seguridad e Higiene para las empresas químicas y petroquímicas, con el objetivo de recaudar 27 mil millones de pesos para obras hidráulicas.

"La situación es de una gravedad extraordinaria y Bahía Blanca no tiene acceso a financiamiento internacional ni un compromiso del gobierno nacional para su reconstrucción", afirmó a fin del año último el jefe comunal Federico Susbielles.

Ya se realizan obras en calle Agustín Álvarez con la construcción del desagüe pluvial que correrá entre calles Javier Rizzo y Antonio Lattanzio, con un presupuesto oficial de $ 318.737.499.

Hay tareas desarrolladas en General Daniel Cerri por $ 466,7 millones para la construcción, en Los Olivos y Villa Floresta por $ 2.466.516.112, Barrio Vialidad (Ingeniero White) por $ 800 millones; Calle Rubado por $ 1.220 millones; Barrios Cenci, Villa Belgrano, Los Fresnos, Nueva Belgrano, $ 3.053 millones, calle Hernández, por $ 1.200 millones; Barrio Molina Campos por $ 3.400 millones; Aldea Romana, Las Acacias, San Agustín y Patagonia, por $ 2,450 millones y Caseros y Garibaldi por $ 640 millones.

A esto se suman pluviales en Villa Harding Green, por $ 4.100 millones; en los barrios Oasis y Taxistas, por $ 4.347 millones; Cortalezzi, por $ 3.300 millones y 5 de Abril y Los Patricios, por $ 1.800 millones.