Luciano Pereyra lloró de emoción al anunciar que le cantará al papa León XIV en la misa de Luján
El artista se conmocionó al compartir que lo eligieron para presentarse frente al sumo pontífice durante su visita a Buenos Aires.
Luciano Pereyra no pudo contener las lágrimas al anunciar una noticia que lo emocionó profundamente: le cantará al papa León XIV durante la misa en Luján.
El cantante lo contó durante el show que dio este fin de semana en el Arena de Buenos Aires, donde compartió con el público la confirmación que acababa de recibir.
“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, dijo sobre el escenario, visiblemente conmovido.
Después, destacó lo que significa para él recibir al Pontífice en el lugar donde vive: “¡Mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!”.
El músico también expresó su alegría por la posibilidad de compartir ese momento con la comunidad. “Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos”, agregó ante los aplausos de sus seguidores.
Tras el anuncio, Pereyra publicó en Instagram el video de ese instante y volvió a manifestar su emoción por la noticia.
“Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján”, escribió para sus fans.
El viaje del papa León XIV a la Argentina
La visita a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre. Según el programa que difundió el Vaticano, las actividades del papa León XIV serán las siguientes:
- Domingo 8 de noviembre: el Pontífice llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay. Visitará el monumento al general José de San Martín y participará de una recepción oficial en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. También están previstas reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
- Lunes 9 de noviembre: visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles. Más tarde, tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de otras actividades religiosas en la ciudad.
- Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes del clero en la Catedral. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
- Miércoles 11 de noviembre: visitará una cárcel federal a las 8 y celebrará una misa en la Basílica de Luján a las 10. La partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. (con información de TN)