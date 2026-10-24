Una comedia italiana, con el Papa Francisco, para los Amantes del Cine

Esta semana y celebrando la XXVI Settimana Della Lingua Italiana Nel Mondo, el Círculo De Amantes Del Cine ofrecerá el estreno de '...Que Dios perdona a todos', del realizador italiano de Pierfrancesco Diliberto (alias PIF).



Diliberto (1972) es palermitano Actor, Escritor y Realizador cinematográfico y televisivo. Su primer film fue 'La mafia asesina solo en verano' (2013) y este es su cuarto largometraje.

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Se trata de una comedia ambientada en Sicilia que tiene una particularidad: la aparición del Papa Francisco. La alianza entre los cannoli, esos conos rellenos de ricota, el fútbol y la fe parece caprichosa, pero fluye en el corazón de este filme, una simpática comedia italiana en la que el anterior Papa, el argentino Jorge Bergoglio, Francisco, tiene un personaje importante. Pero no sólo eso: el verdadero y real Francisco aparece en una graciosa escena post créditos junto a Pif (Pierfrancesco Diliberto), el director y protagonista.



Bergoglio es interpretado por el actor español Carlos Hipólito y el filme está basado en la novela homónima del realizador, editada por Feltrinelli Editore, que explora la hipocresía

de los creyentes.

Definida como "una comedia golosamente divina", Arturo (Diliberto), agente immobiliario un poco enredado y de metidas de pata fáciles, se enamora de Flora (Giusy Buscemi), la hija del propietario de una pastelería de Palermo. Ella es católica, y él decididamente opuesto desde chico. En ese punto, para conquistarla intenta una medida extrema: convertirse al cristianismo por tres semanas.-Premio a la Mejor Realización en el CineFest (Hungría) 2026.será estrenado este domingo 25 y el martes 27 de octubre, en el Cine Visual, a las 19:30.