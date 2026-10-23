Charly García cumple 75 años: cientos de fanáticos se reunieron frente a su casa para homenajearlo

Charly García cumplió 75 años este viernes y cientos de seguidores se reunieron en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Palermo, para homenajearlo.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando el artista se asomó al balcón y saludó a la multitud que lo esperaba en la calle. El gesto desató la emoción de los fans, que aprovecharon para cantarle y demostrarle su cariño en un nuevo cumpleaños.

Frente al edificio se instaló una banda que interpretó canciones de distintas etapas de su carrera. Entre los temas que sonaron, los seguidores acompañaron con sus voces y hasta hubo quienes se pintaron el bigote para homenajearlo. "Es lo más grande que tiene el rock nacional. Lo más grande", resumió uno de los presentes.

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La convocatoria reunió a personas de distintas generaciones, desde quienes crecieron escuchando a Sui Generis hasta jóvenes que descubrieron sus canciones por su cuenta. Mijail, uno de los asistentes, contó que su papá le hizo escuchar rock argentino desde chico.

"Yo crecí con Sui Generis y todo lo que fue el rock progresivo de los años 70 en la Argentina. De alguna forma, yo crecí con Charly García, empezando a escuchar sus álbumes poco a poco", relató. Y agregó: "Charly significa mucho para mí, al punto de que ya estoy organizando mi propio evento de Charly García con película, vinilo y otra cosa más".

Nacho, de 23 años, también se acercó a celebrar. Cuando le preguntaron qué representaba el músico en su vida, respondió: "Para mí, Charly es una pasión. Es cultura, es rock y es historia". El joven contó que empezó a escucharlo desde muy chico, gracias a su mamá.

Camila, que llegó desde Munro, lo definió como "el maestro". "Yo creo que es el papá musical de todos. O por lo menos el mío", dijo. También recordó que su vínculo con su música empezó en la infancia: "Desde muy chiquitita. Muy, muy. Desde la panza ya seguramente he escuchado".

Otro de los fanáticos, que llegó desde Moreno después de salir de trabajar, contó que pensaba quedarse hasta el amanecer. "Yo con todo, yo nací escuchando Sui Generis, lo redescubrí en mi adolescencia y lo vivo redescubriendo todos los días", explicó sobre las distintas etapas del músico. Y destacó: "Vos te ponés a estudiar las letras de Charly y todos los días te dejan un mensaje". (TN)