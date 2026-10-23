Inauguraron una muestra en Italia en homenaje a la artista plástica Elisabeth Thenée de Casas

Fue inaugurada en Parma, Italia, una muestra de acuarelas florales de la artista plástica Elisabeth Thenée de Casas.

La misma tuvo lugar en la Asociación Arcadia, donde se expusieron 20 obras referidas a rosas, violetas, margaritas y flores silvestres, entre otras especies.

En el acto inaugural estuvieron presentes la directora Antonia Sorsoli y sus hijos Amancay y Federico Casas.

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La exposición fue organizada como homenaje a Elisabeth Thenée, en coincidencia con el centenario de su nacimiento. La trayectoria de la homenajeada, nativa de Bernal, incluye numerosas muestras realizadas en Bahía Blanca, ciudad en la que residió la mayor parte de su vida, hasta fallecer en 2002.

En una nota de 1992, hacen resaltar el suave cromatismo de sus obras, que lucen también en almanaques artísticos y tarjetas postales editadas en Alemania e Italia. Se especifica también "que eligió las flores, con su mensaje de belleza que ellas encierran".

La artista, recordada en Parma, donde residió por una década, fue una valorada docente en nuestra ciudad.