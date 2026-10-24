Fito Páez contra Milei: "El cuentito de la democracia se terminó, hoy reinan las finanzas"

El músico también manifestó su preocupación por el deterioro de los vínculos sociales

El músico Fito Páez cuestionó al gobierno de Javier Milei, aseguró que "el cuentito de la democracia se terminó" y afirmó que "hoy reinan las finanzas" y "los políticos son monigotes de turno".

Durante una entrevista con el conductor español Marc Giró en el programa Cara al show, consultado sobre su posición frente a la gestión del mandatario argentino y si se sentía libre para expresar sus opiniones políticas, el artista respondió: "Yo me siento libre ¿En qué momento alguien me va a venir a decir a mí qué tengo que hacer o no hacer?".

A continuación, anticipó que haría "un desglose amable, inteligente y picarón" sobre la situación política y sostuvo: "¿Querían la libertad? Aquí la tienen. ¿La sangre derramada? Aquí la tienen”. "Vamos a decir que, la democracia, de todo lo que hay es lo mejorcito", expresó el rosarino, aunque consideró que la mirada sobre el sistema político cambió con el paso del tiempo.

"Digamos que hasta los años '80 se podía pensar así. Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora y podíamos decir que la gente va a votar y que gane el mejor o el que mejor hizo las cosas", planteó.

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Sin embargo, advirtió que "ese cuentito se terminó" y agregó: "Hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y esto es todo". En esa línea, definió el escenario actual como "una parodia de la democracia" y desafió: "Y que alguien venga a decirme lo contrario".

El músico también manifestó su preocupación por el deterioro de los vínculos sociales y señaló: "Si bien, en esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y la comunicación de los seres humanos".

Frente a ese panorama, Páez reivindicó el papel de la música como una forma de acercamiento entre las personas y sostuvo que "es el único canal por el cual podemos interconectar de una manera superior, en el sentido en el que nos recuerda quiénes somos, cómo somos y la pequeña cosita que somos en el universo".

Por último, vinculó esa reflexión con la educación y reclamó que la música tenga mayor presencia en las escuelas: "Atrapados en este mundo de miedos nos olvidamos de que la música debería enseñarse en las escuelas".

Estas reflexiones de Fito llamaron inevitablemente la atención tras haber respaldado previamente a Javier Milei durante una entrevista en Madrid donde sostuvo que "las utopías no sirven para nada" y que las políticas de izquierda fracasaron, reclamando además una autocrítica abierta a las fuerzas que posibilitaron la llegada del libertario al poder. (NA)