Una abandonada planta cafetera se convierte en una escuela de música

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Conmueve ver como en el mundo se diseñan y construyen espacios dedicados a enseñar música cuando por estas tierras los pocos lugares asignados a esa práctica resultan completamente inadecuados.

En este caso el estudio de arquitectura OMA --liderado por Rem Koolhaas y con sedes en Róterdam, Nueva York, Hong Kong, Doha y Australia-- ha iniciado en Houston, Estados Unidos, la construcción de la Academia Frank Liu Jr. de Música y Artes (FLAMA), institución que abarca desde preescolar hasta octavo grado ubicada en una antigua fábrica de café.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El edificio de tres plantas se organiza en torno a principios de aprendizaje e integrará formas de instrumentos, como una escalera curva que "recuerda la forma de una trompa francesa".

El instituto se ubica dentro de la planta de café JA Folger & Co de la década de 1930, un complejo de 23 mil metros cuadrados que contiene varios edificios de almacén.

"Como si se tratara de afinar un instrumento, el diseño recalibra la estructura industrial existente para convertirla en un entorno abierto, conectado y expresivo, un sitio de aprendizaje que aprovechará el carácter del edificio, dándole una nueva vida para la comunidad."", dijo OMA.

Lugares y formas

Cada planta contará con lugares centrales de reunión, aulas y salas de práctica a su alrededor para crear "vecindarios" de aprendizaje.

Más allá de la amplia escalera principal, la forma de los instrumentos se integra en el auditorio-cafetería de doble altura, que contará con una gran abertura circular inspirada en el cuerpo redondo de un banjo.

Una abertura en forma de F conectará dos áreas comunes de la biblioteca, haciendo referencia al símbolo de forte y al orificio en forma de f de un instrumento de cuerda.

Según OMA, los principios de la enseñanza, que apuntan a "priorizar la apertura, la independencia y el aprendizaje colectivo", influyeron en la estrategia de diseño a partir de espacios amplios y coloridos, incluida una terraza con un enorme techo amarillo.