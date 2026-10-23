Nuevas condiciones para la presentación de preservativos destinados a programas oficiales de Gobierno

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la presentación de preservativos masculinos de látex en envases de 144 unidades, exclusivamente para su utilización en programas oficiales de Gobierno.

Así lo informó a través de la Disposición N° 6726/2026 que tiene como objetivo facilitar la implementación de políticas públicas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Además, otro de los objetivos es la promoción de la salud sexual y reproductiva, mediante la disponibilidad de presentaciones adecuadas para su distribución gratuita a la población.

La normativa establece que estas presentaciones deberán incluir, de manera visible, la leyenda “Distribución gratuita–Prohibida su comercialización y venta al público”, a fin de garantizar su identificación y diferenciación respecto de los productos destinados a la comercialización.

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Asimismo, se otorga un plazo de 180 días a las empresas titulares de registros de preservativos masculinos de látex para inscribir esta nueva presentación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Esta autorización no modifica las condiciones establecidas para las presentaciones destinadas a la venta al público, cuyos envases de consumo pueden contener hasta un máximo de 12 unidades, conforme a la reglamentación vigente.

De esta manera, ANMAT establece un marco regulatorio específico para las presentaciones destinadas a programas oficiales de gobierno, promoviendo su adecuada identificación y utilización, en consonancia con las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud. (NA)