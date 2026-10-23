El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica

El papa León XIV no viajará a Asís el próximo 27 de octubre, ya que los médicos que supervisan su recuperación desaconsejaron el vuelo en helicóptero por precaución, debido al poco tiempo transcurrido desde la cirugía torácica a la que se sometió el pasado 13 de octubre.

Según un informe difundido por la Santa Sede, el Pontífice se realizó una radiografía de tórax de control que confirmó su "excelente evolución postoperatoria".

El parte médico fue firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, quienes explicaron que, si bien la recuperación evoluciona favorablemente, consideraron conveniente evitar el traslado aéreo previsto para el lunes 27 de octubre.

Por su parte, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que León XIV no participará del encuentro Paz desarmada y desarmante, que se celebrará en Asís para conmemorar el 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

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No obstante, el Papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones cristianas y otras religiones, así como a los invitados presentes.

Según informó el Vaticano, León XIV considera que el "espíritu de Asís", el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz constituyen recursos valiosos en un contexto internacional marcado por los conflictos. (NA)