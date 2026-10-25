Cuál es la serie inspirada en la Masacre de Flores que es furor en HBO Max

Se estrenó "La Masacre de Flores", una serie documental inspirada en el múltiple homicidio ocurrido el 17 de febrero de 1994 en una vivienda del barrio porteño de Flores, en HBO Max y ya es un éxito en la plataforma de streaming.

El proyecto consta de tres episodios producidos por Juan José Campanella y dirigidos por Augusto Tejada, de aproximadamente 45 minutos cada uno.

La historia reconstruye el caso desde la perspectiva de Matías Bagnato, el único sobreviviente al quíntuple homicidio cometido por Fructuoso Álvarez González en 1994, con una mirada enfocada en lo policial y la vida del joven que logró escapar a la muerte a sus 16 años, mientras que su familia no corrió con la misma suerte.

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De acuerdo con los datos del violento hecho, el homicida mantenía una disputa comercial por dinero con el dueño de la casa y, a raíz del conflicto, toma la decisión de rociar la propiedad con combustible y prenderla fuego, dejando un saldo de cinco muertos.

Las víctimas fueron José Bagnato de 42 años, su esposa Alicia Plaza de 40, sus hijos Fernando, de 14 y Alejandro de 9, y Nicolás Borda, de 11, un amigo de Alejandro que se había quedado a dormir.

El documental también se enfoca en la vida de Matías posterior a la masacre y lo más de 30 años de calvario que soportó tras las amenazas telefónicas de Fructuoso y la exposición mediática.

La sinopsis

Reconstruye la historia de Matías Bagnato, único sobreviviente del incendio ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Flores, en el que murieron sus padres, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia. A través de su testimonio, la producción pone el foco en una historia atravesada por la tragedia, la lucha y la resiliencia. Lo que en un primer momento parecía una tragedia inexplicable reveló luego una trama de amenazas, violencia y venganza que culminó con la condena de Fructuoso Álvarez González, señalado como responsable del crimen.