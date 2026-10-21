Dengue: se registraron dos nuevos casos en Argentina, ambos con antecedentes de viaje

Dos nuevos casos de dengue se notificaron durante la semana epidemiológica (SE) 40 correspondientes a un paciente con residencia en Santa Fe y antecedente de viaje a Perú y a otro perteneciente a Santa Cruz, con antecedente de viaje a Costa Rica, por lo cual el total de casos confirmados de la temporada asciende a 6 y todos son importados.

Además, 9 casos sin antecedente de viaje fueron clasificados como probables y continúan en investigación, según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en el que se indicó que, en cuanto a la fiebre chikungunya, no se registraron nuevos casos durante la SE 40.

En ese sentido, se señaló que se mantiene solo el caso confirmado en el departamento de Orán, provincia de Salta, con antecedente de viaje a Bolivia, a la vez que se notificaron 239 casos sospechosos, de los cuales 44 fueron descartados, 4 fueron clasificados como probables y 190 permanecen en estudio.

Durante el primer semestre de 2026, el país atravesó un brote que afectó principalmente al NOA, con predominio de notificaciones en Salta, Tucumán y Jujuy y un pico en la SE 16. Por este motivo, el BEN recomienda mantener una vigilancia intensificada y sostener la búsqueda de chikungunya entre los casos de síndrome febril agudo inespecífico, con especial atención a la detección oportuna de posibles nuevos focos de transmisión.

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Un informe del cierre de la temporada 2025-2026

Un informe especial presentó el cierre de la temporada 2025-2026 de vigilancia entomológica de Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y el Zika, documento que permitió caracterizar la dinámica temporal y regional de la actividad reproductiva del vector en Argentina.

La información fue obtenida a través de la Red Nacional de Vigilancia Entomológica (RNVE), establecida formalmente en septiembre de 2024 y de la que participan 79 localidades centinela de 17 jurisdicciones distribuidas en las cinco regiones del país para monitorear la actividad reproductiva del vector y orientar las acciones de prevención y control.

Según el informe, a nivel nacional, el índice de positividad de ovitrampas (IPO) se mantuvo en niveles correspondientes a riesgo entomológico bajo durante toda la temporada, con un pico de 39,6 en la SE 14, próximo al umbral de riesgo moderado. En comparación con 2024-2025, el comportamiento general fue similar, aunque el descenso comenzó en la SE 17, tres semanas antes que en la temporada anterior.

Otro dato que se destaca en el informe es que en 2025-2026 no hubo semanas con un IPO nacional igual a cero, a diferencia de lo observado entre las SE 31 y 37 del ciclo previo. Esta diferencia podría estar vinculada con la incorporación de nuevas localidades a la red de vigilancia.

Por otro lado, los índices larvarios calculados en viviendas mostraron un aumento desde la SE 51 de 2025 hasta la SE 18 de 2026, con valores que oscilaron entre riesgo entomológico alto y moderado. A partir de la SE 18 se observó una tendencia descendente, aunque con fluctuaciones, hasta alcanzar niveles moderados o bajos. Sin embargo, los índices no llegaron a cero durante el período analizado, lo que indica que una proporción de la población del vector persistió durante el invierno en estadios inmaduros.

Los valores por región

El NOA presentó los valores más elevados con indicadores de oviposición que superaron el riesgo moderado desde la SE 46 de 2025 y alcanzaron riesgo alto desde la SE 5 hasta la SE 17 de 2026. Los índices larvarios también mostraron riesgo alto entre las SE 4 y 24, con predominio de riesgo moderado durante el resto de la temporada y valores bajos solo entre las SE 33 y 35.

En el NEA, aunque el IPO se mantuvo por debajo del umbral de riesgo moderado, se registró actividad reproductiva durante todas las semanas y los índices larvarios oscilaron entre riesgo alto y moderado, sin descender a riesgo bajo.

En la región Centro, la actividad reproductiva siguió un patrón estacional con valores bajos durante buena parte del período, un aumento desde la primavera y un descenso durante el otoño. También se registraron detecciones esporádicas fuera del período de mayor actividad, lo que refuerza la necesidad de sostener la vigilancia en áreas con poblaciones susceptibles.

En Cuyo, el IPO se mantuvo por debajo del 20 % durante el período de monitoreo, aunque el índice de densidad de huevos mostró valores relativamente elevados; la vigilancia se interrumpió en la SE 13. Finalmente, en la región Sur la actividad reproductiva fue baja. En Chubut no se registró actividad reproductiva durante la temporada.

En el marco del brote de chikungunya, se bloquearon 585 casos sospechosos en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, y se detectaron 163 personas con síndrome febril en las zonas intervenidas. También se realizó fumigación espacial con permetrina al 10 % en 1052 manzanas de Salta, Jujuy y Tucumán, y se bloquearon 79 casos sospechosos de dengue en localidades de Chaco y Misiones. (NA)