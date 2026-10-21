Caso Loan Peña: el juicio continuará hoy con la declaración de seis testigos

El juicio que se lleva a cabo por la desaparición del menor Loan Peña, desaparecido a mediados de 2024 en 9 de Julio, continuará este miércoles con la declaración de seis testigos, entre ellos el exintendente de esa localidad correntina, Hugo Sebastián Ynsaurralde.

También se presentarán ante el tribunal Jesús Maximiliano Duarte; el comisario José Raúl Rodríguez; la abogada Mónica Rafaela Méndez —asesora de Macarena Peña—; Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

Todos los testigos deben presentarse este miércoles a las 9 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Ynsaurralde era el intendente cuando desapareció el menor, por lo cual será indagado en torno al rol de la institución durante los primeros días de la búsqueda y el manejo de fondos, como así también su vínculo con María Victoria Caillava, ex agente municipal, quien también fue investigada en el marco de esta causa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, y desde esta semana, se llevarán a cabo dos audiencias por semana, y el cambio coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre próximo. A partir de entonces, la continuidad del cronograma y la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerán de la nueva integración del cuerpo judicial.

Ceroleni preside el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro.

Tras su jubilación, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio. (NA)