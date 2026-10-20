“Me levantó por el aire”: el actor Fabián Gianola fue atropellado y deberá ser operado

El actor Fabián Gianola sufrió un accidente de importancia este lunes por la tarde cuando salía de un shopping: fue atropellado por un auto y los resultados fueron algunas lesiones considerables.

Gianola salía del shopping DOT, en Zona Norte, cuando mientras cruzaba por la senda peatonal y estaba llegando a la vereda de enfrente se encontró con un auto que dobló de golpe y se lo llevó por delante. Según palabras del actor, el vehículo "lo levantó por el aire".

“Estaba en la esquina de Deheza y Melián. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló, me levantó por el aire", contó Gianola.

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Y sobre las lesiones que sufrió, especificó: "Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”.

“Mañana me operan a las cuatro de la tarde”, dijo en relación a cómo continúa su proceso de recuperación. No obstante, consideró que pudo ser peor: “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”.

“El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso”, sumó.

“Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana me opero en La Trinidad de San Isidro”, detalló.

“Sigo bastante dolorido. El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada. Es muy doloroso, así que estoy con calmantes, y después que me opere, también”, concluyó el artista.