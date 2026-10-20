Sobreseyeron al alumno de 15 años que mató a tiros a un compañero en un colegio de Santa Fe

A casi siete meses del tiroteo en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, la Justicia sobreseyó a G. C., el adolescente de 15 años acusado de matar a su compañero Ian Cabrera, de 13. El juez penal José Boaglio tomó la decisión porque el acusado no era punible según la legislación vigente al momento del ataque.

La resolución se produjo tras un planteo de los abogados defensores Mariana Oroño y Federico Kiener. Aunque la Justicia le atribuyó formalmente la autoría material del hecho, no puede imponerle una condena penal debido a su edad al momento del episodio.

El magistrado también dispuso medidas de seguimiento y resguardo a cargo de organismos estatales. Esas acciones deberán continuar pese al cierre de la causa penal.

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La decisión se fundamentó en el régimen penal juvenil vigente cuando ocurrió el ataque. En ese momento, la edad mínima de punibilidad era de 16 años, por lo que el adolescente, que tenía 15, no podía recibir una condena penal.

Aunque el Congreso de la Nación aprobó posteriormente una reforma que redujo la edad de punibilidad de 16 a 14 años, ese cambio legal no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio del acusado.

El sobreseimiento cierra la vía penal contra el adolescente por este hecho, pero no implica que se dejen de lado las medidas de asistencia, seguimiento y resguardo que ordenó la Justicia.

El ataque ocurrió en marzo de 2026 en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe. Durante el tiroteo murió Ian Cabrera, de 13 años, y el caso provocó conmoción en la comunidad educativa y entre los vecinos de la ciudad.

La investigación posterior también examinó los vínculos del adolescente con comunidades digitales relacionadas con contenidos violentos. Entre ellas se mencionaron la denominada True Crime Community y la red extremista conocida como 764, señalada por promover situaciones de violencia y ataques.

En los meses posteriores al hecho, la preocupación por posibles amenazas en ámbitos escolares continuó. En otro episodio reciente, las autoridades secuestraron un arma luego de detectar una publicación de riesgo en redes sociales vinculada con una escuela de la ciudad. (TN)