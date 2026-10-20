Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

El reconocido actor Antonio Grimau murió a los 82 años, tal como confirmó la Asociación Argentina de Actores, tras haber permanecido internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", escribió la entidad.

El deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra "El diario de Adán y Eva", estrenada en mayo pasado. La adaptación de los textos de Mark Twain inició en el Teatro Regina y también llegó a Rosario en julio.

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En enero de este año, el artista había estrenado la comedia dramática "Vamo’ los pibes" en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Además, como reflejo de su extensa trayectoria, el intérprete recibió el premio Shakespeare de la Fundación Romeo por su aporte al teatro, el cine y las artes, en reconocimiento a una carrera que superó las seis décadas.

Nacido el 10 de marzo de 1944 con el nombre de Antonio Rebolini, llegó a la actuación casi por casualidad. Cuando tenía 16 años encontró un aviso clasificado en el diario Clarín en el que buscaban actores para una obra de Bertolt Brecht. Se presentó en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro, y aquella decisión terminó cambiándole la vida.

Antes de encontrar su vocación, había trabajado en distintos oficios, entre ellos en una fábrica de calzado. El teatro le abrió un mundo nuevo y se convirtió en el espacio en el que encontró un propósito. Su apellido artístico también nació de una elección personal: tomó Grimau de una canción sobre Julián Grimau, un político español fusilado durante la dictadura franquista.

“Eso me salvó la vida. Tenía 16 años y me quedé cuatro años en el Chaplin”, recordó en una entrevista con Clarín.

El mundo del espectáculo está de luto ante la pérdida de uno de sus actores más reconocidos en distintos aspectos de las tablas.