Murió Marcela Ortiz, la actriz que brilló en los 90 y estuvo casada con Raúl Taibo

Marcela Ortiz, reconocida modelo y figura de la televisión que estuvo casada con Raúl Taibo a comienzos de los 90, murió a los 61 años. Según trascendió, sufrió un choque el pasado fin de semana en la zona de Tigre.

“Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez. Su hija Shelsian me dijo ‘estoy destruida, con mucho dolor’”, confirmó la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales.

Ortiz había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. Y, antes de llevar a su amiga a su casa, ambas pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la modelo tomaba por un problema cardíaco.

El accidente ocurrió después de que Ortiz dejara a Farjat y emprendiera el regreso a su hogar. “La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento”, relató Iglesias.

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Si bien intentaron reanimarla, no lograron salvarla.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y precisó que este martes se realizará la autopsia para determinar qué ocurrió.

El posteo de la hija de Marcela Ortiz para despedirla



Después de que se conociera la noticia de la muerte de Marcela Ortiz, su hija Shelsian la despidió con un sentido posteo en redes sociales.

“Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente es una”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto con su mamá. Y continuó: “No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden aún cuando ni yo puedo procesarlo”.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, expresó.

A modo de cierre, concluyó: “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”. “Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”, pidió. (con información de TN)