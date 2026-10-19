Vicentico frenó un show en Bogotá al ver una bengala: “¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

Vicentico interrumpió un recital de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, al ver que había una bengala encendida en el estadio cerrado donde se presentaron.

El video del momento se viralizó entre los usuarios de las redes sociales. En el clip se puede ver que el cantante reaccionó de inmediato, pidió que frenaran la música y le exigió al espectador que apagara la bengala.

“¿Vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino?“, expresó el músico con enojo para hacer referencia a la tragedia de Cromañón ocurrida en diciembre de 2004 cuando una bengala provocó que se incendiara una tela inflamable en el techo del boliche.

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Tal como comentaron desde la banda, el recinto donde se presentaron este fin de semana en Bogotá era cubierto, por lo que el peligro de la bengala encendida era aun mayor.

En los primeros segundos de la grabación se escucha a Vicentico repetir “apagala” mientras señala al espectador. Como el hombre no reaccionaba, el músico pidió a sus compañeros que detuvieran la canción que estaban interpretando y se acercó para dejar en claro su postura.

“Apagala, posta. ¿Vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya, ya!”, exclamó, visiblemente molesto por la situación.

La reacción del público tampoco pasó inadvertida. Mientras el cantante intentaba que el hombre apagara la bengala, entre los asistentes comenzaron a escucharse silbidos e insultos dirigidos hacia esta persona.

A 21 años de la tragedia de Cromañón

El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida durante un recital de Callejeros desató el incendio en el boliche de Once, provocando la muerte de 194 personas y dejando a más de 1.400 heridos y 5 sobrevivientes que se quitaron la vida años después.

La tragedia ocurrió en cuestión de minutos. El fuego, el humo tóxico y la desesperación convirtieron la fiesta en pesadilla. Muchos de los que estaban allí nunca volvieron a sus casas. Otros sobrevivieron, pero cargan hasta hoy con las secuelas físicas y emocionales.

Después de años de investigación, la Justicia condenó a varios funcionarios por su responsabilidad en la tragedia de Cromañón.

El entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido en 2006 tras un juicio político, aunque no recibió condena penal. La Justicia sí encontró culpables a otros funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los condenados estuvieron Fabio Cuggini, ex director general de Fiscalización y Control, y Gustavo Torres, ex subsecretario de Control Comunal. Ambos recibieron penas de prisión efectiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no controlaron ni clausuraron el local a pesar de las irregularidades.

También fue condenado Carlos Díaz, ex comisario de la Policía Federal, por su rol en la habilitación y control del boliche.

Además de los funcionarios, la Justicia condenó a Omar Chabán, dueño de Cromañón, y a Rafael Levy, propietario del inmueble, por su responsabilidad directa en la habilitación y el funcionamiento del local.

El líder de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, y otros integrantes del grupo también recibieron condenas, aunque la situación judicial de los músicos fue variando a lo largo de los años y hoy están en libertad, a excepción de Eduardo Vázquez, el baterista, que está preso por una causa de femicidio. (TN)