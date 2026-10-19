Un estudio afirma que el 72% de los menores de 40 años “se queda sin ingresos antes de fin de mes"

Un estudio realizado durante el mes de septiembre arrojó una cifra significativa dentro de la economía hogareña: el 72% de los menores de 40 años “se queda sin ingresos antes de fin de mes” y el 60,9% “se tuvo que endeudar“.

Según los datos recabados por la consultora Zentrix, ”dos de cada tres se quedan sin dinero, a más tardar, el día 20“: "El 83,3% pertenece a la clase baja", agregaron.

"El mes se acorta para buena parte de los hogares. Casi cuatro de cada diez no pasan de la primera quincena con sus ingresos, y solo el 34% llega a fin de mes, con apenas un 9,8% que logra ahorrar. En ese contexto, el crédito funciona menos como una decisión de consumo que como una extensión del ingreso: entre quienes se endeudaron, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 21,3% para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% compró bienes durables", indicaron desde Zentrix.

Con respecto a la morosidad, la opinión pública es más definida: el 67% espera algún tipo de intervención estatal y dentro de ese número, el 36,1% cree que es un problema de toda la sociedad y que el Estado debería hacerse cargo; y el 30,9% sostiene que, aun siendo un problema entre privados, el Estado debería intervenir; solo el 29,1% opina que no debería hacerlo.

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Por el momento, el debate no está centrado en sí debe intervenir el Estado o no, sino de qué manera: "entre quienes esperan intervención, el 61,3% prefiere que se regulen el otorgamiento y las condiciones de los créditos, el 23,6% que se refinancien las deudas vía Banco Central y apenas el 7,5% que se condonen por ley", explicaron.

"Septiembre muestra que el problema de fondo de los hogares ya no es solo cuánto se gana, sino cuánto dura lo que se gana. Para los menores de 40 años y para la clase baja, el ingreso sigue agotándose antes de fin de mes, casi no hay ahorro y el crédito pasa a ser la forma de llegar. Esa deuda no financia consumo, sino subsistencia, y por eso tiene una dinámica propia: se paga con el ingreso del mes siguiente, que rinde menos y obliga a endeudarse otra vez. Si las condiciones no cambian, lo esperable es que ese esquema siga ampliando la morosidad, y que el problema de la economía cotidiana de los hogares siga filtrándose al sistema financiero argentino", concluyeron. (NA)