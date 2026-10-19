“En ningún caso hubo una estafa”: el escritor Hernán Casciari rompió el silencio tras la denuncia en su contra
El autor de La uruguaya y Sola en el paraíso, entre otras reconocidas obras, calificó de "ridículas" las acusaciones de 18 socios de Orsai Audiovisuales.
Un grupo de 18 socios productores que invirtieron en proyectos de Orsai Audiovisuales denunció penalmente al escritor Hernán Casciari por presunta estafa y administración fraudulenta. El acusado negó estar vinculado a una estafa, pero admitió tener errores de gestión.
En la denuncia, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16, los inversores acusan al escritor de haber promocionado inversiones con promesas de alta rentabilidad que no se cumplieron. Los productores aportaron sumas de entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas y series.
Los denunciantes reclaman que los retornos económicos fueron mínimos o nulos.
En algunos casos, las inversiones de miles de dólares devolvieron menos del 3% de lo invertido, mientras que otros no recuperaron ni un dólar.
La declaración del escritor Hernán Casciari
En las últimas horas, el escritor publicó un video en respuesta a la denuncia y aseguró que no está involucrado en ninguna estafa. “Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente”, sentenció.
Asimismo, mostró un QR con información sobre las inversiones: “En ese QR están todos los gastos, todos los pagos y todas las facturas, una por una, de los proyectos culturales que ahora están en duda, vinculados con Orsai Audiovisuales. Son proyectos que hicimos entre 2021 y 2024 o 2025”.
Según explicó, Orsai es un proyecto autogestivo, y reconoció que hubo un proyecto en particular que no tuvo el fin esperado: “Publicamos autores noveles y tenemos una escuela. Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos funcionando al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”.
“Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto. Pero en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, lamentó. Además, contó que estuvo pidiendo disculpas personalmente a los inversores afectados.
“Entiendo perfectamente esa decepción y esa frustración, pero bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi, ni que se utilice ninguna de las otras expresiones que se están empleando para referirse a Orsai. Orsai no hace eso. Nunca jamás en la vida hicimos algo así y jamás vamos a hacer semejante cosa”, cerró. (NA)