Villa Mitre sale a la cancha por primera vez en la temporada 2026-27 de la Liga Argentina
El tricolor, con mucha juventud, recibe a Pico, desde las 21.30, en el José Martínez.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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La octava temporada en la Liga Argentina afronta desde hoy Villa Mitre, cuando debute como local, frente a Pico, desde las 21.30, arbitraje de Alejandro Trías y José Antonio Domínguez.
Con varios de los más jóvenes que vienen sumando experiencia en las últimas temporadas y apuntalados por Federico Harina como referente del plantel, el tricolor afrontará una temporada de transición, buscando ser competitivo con la base que le quedó, más lo que pueda sumar en un futuro no muy lejano, dentro de las posibilidades deportivas y de una austera realidad económica.
Otro de lo que puede apuntarlar desde su experiencia y pleno conocimiento del lugar donde está en Javier Bollo, quien regresó tras su paso por Estudiantes (Tucumán).
Con posibilidades de potenciarse y aportar ese juego de rompimiento que tanto extrañó el tricolor la pasada temporada, llegó el escolta tandilense Álvaro Yarza.
Mientras que el estadounidense Jahsim Floyd (2m06 y 27 años), por lo demostrado hasta acá, está para colaborar y ser un poco la referencia defensiva en cuanto a talla para cuando los rivales pretendan invadir la pintura, ahí está su fuerte. Adelante, tendrá que ir encontrando su función, con y sin pelota.
"Buscamos que nos de una mano, no que nos salve", aclaró el entrenador Sebastián Ginóbili.
El resto es un grupo conocido, otorgándole a Ignacio Alem un rol protagónico para que definitivamente se consolide; Alejo Blanco con otra temporada encima deberá seguir perfeccionando la toma de decisiones, lo mismo que Segundo Alimenti, con menos rodaje en la categoría, aunque también creciendo desde que dio el salto del nivel local.
En ese grupo puede incluirse a Manuel Iglesias, aunque primero tendrá que recuperarse de la lesión en una muñeca.
Los otros jugadores que tendrá Sebastián Ginóbili a disposición tendrán que irán aprovechando los minutos y sumando rodaje en una Liga competitiva y física.
Definitivamente es un Villa Mitre diferente al último, sobre todo por no tener a su referente, como Franco Pennacchiotti, más los alejamientos de Fabián Sahdi, Julián Lorca, Emilio Giménez y Luciano Tambucci.
Villa Mitre
Nº4 Ignacio Alem
Nº5 Segundo Alimenti
Nº6 Emiliano Sombra
Nº8 Javier Bollo
Nº9 Alejo Blanco
Nº10 Federico Harina
Nº11 Jahsim Floyd
Nº12 Bautista Iguacel
Nº13 Joaquín Jasen
Nº14 Álvaro Yarza
Nº16 Lionel Gómez Lepez
Nº18 Emmanuel Diez
DT: Sebastián Ginóbili.
Pico
Nº2 Lucio Reinaudi
Nº5 Juan I. Rodríguez Suppi
Nº7 Felipe Bonfigli
Nº8 Joaquín Noblega
Nº10 José Ignacio Copesky
Nº11 Marco Luchi
Nº13 Rodrigo Sánchez
Nº19 Joaquín Ríos
Nº20 Valentín Allier
Nº21 Fabricio Díaz
DT; Juan Manuel Varas.
Entradas
Las boleterías se abrirán a las 20.30.
Generales: $15.000, socios $12.000 y menores $5.000.
Plateas: no socios $25.000, socios $20.000 y menores $15.000.
El fixture
Este es el detalle de los 32 partidos de fase regular que afrontará Villa Mitre:
Dia Rival Condición
Hoy, martes 20/10/2026 Pico Local
Martes 03/11/2026 Dep. Norte Local
Viernes 06/11/2026 Unión Visita
Sábado 07/11/2026 Quilmes Visita
Lunes 16/11/2026 Rocamora Local
Miércoles 25/11/2026 Gimnasia (LP) Local
Sábado 28/11/2026 Centenario (VT) Visitante
Lunes 30/11/2026 Provincial (R) Visitante
Miércoles 02/12/2026 Dep. Norte Visitante
Jueves 10/12/2026 Ciclista (J) Local
Jueves 17/12/2026 Regatas (SN) Local
Sábado 19/12/2026 Central Entrerriano Local
Sábado 09/01/2027 Dep. Viedma Local
Martes 12/01/2027 Central Entrerriano Visitante
Jueves 14/01/2027 Rocamora Visitante
Sábado 16/01/2027 La Unión (C) Visitante
Sábado 23/01/2027 Racing (A) Local
Viernes 29/01/2027 Regatas (SN) Visitante
Domingo 31/01/2027 Ciclista (J) Visitante
Martes 02/02/2027 Pergamino Básquet Visitante
Sábado 06/02/2027 Quilmes (MdP) Local
Martes 09/02/2027 River Local
Jueves 24/02/2027 Dep. Viedma Visitante
Viernes 05/03/2027 La Unión (C) Local
Martes 09/03/2027 Racing (A) Visitante
Jueves 11/03/2027 Gimnasia (LP) Visitante
Sábado 13/03/2027 River Visitante
Sábado 20/03/2027 Centenario (VT) Local
Martes 30/03/2027 Unión (MdP) Local
Martes 06/04/2027 Pico FC Visitante
Viernes 09/04/2027 Provincial (R) Local
Domingo 11/04/2027 Pergamino Básquet Local
Duelo bahiense
Por la Conferencia Sur, anoche debutaron Regatas (San Nicolás) y Centenario (Venado Tuerto), con victoria para los nicoleños, 80 a 78.
Hoy habrá duelo entre bahienses, cuando se midan La Unión (Colón), con Joaquín Sánchez, y Pergamino Básquet, donde debuta Francisco Ruiz (ex Pueyrredón).
También juegan por primera vez Gimnasia (LP) y Ciclista. En tanto, a la vez se miden Unión (Mar del Plata)-Central Entrerriano.
Forma de disputa
La Liga Argentina cuenta con 34 equipos divididos en Conferencia Norte y Sur.
Conferencia Norte: Amancay de La Rioja, Barrio Jardín de Tucumán, Barrio Parque, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Mitre de Posadas, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi, Unión de Santa Fe y Villa San Martín de Resistencia.
Conferencia Sur: Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Pergamino Básquet, Pico FC, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing Club de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River Plate, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre.
La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia.
Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos equipos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona.
Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.
Permanencia
Los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo. lugar) una vez concluida la fase regular, descenderán a la Liga Federal.