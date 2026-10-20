Villa Mitre sale a la cancha por primera vez en la temporada 2026-27 de la Liga Argentina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La octava temporada en la Liga Argentina afronta desde hoy Villa Mitre, cuando debute como local, frente a Pico, desde las 21.30, arbitraje de Alejandro Trías y José Antonio Domínguez.

Con varios de los más jóvenes que vienen sumando experiencia en las últimas temporadas y apuntalados por Federico Harina como referente del plantel, el tricolor afrontará una temporada de transición, buscando ser competitivo con la base que le quedó, más lo que pueda sumar en un futuro no muy lejano, dentro de las posibilidades deportivas y de una austera realidad económica.

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Otro de lo que puede apuntarlar desde su experiencia y pleno conocimiento del lugar donde está en Javier Bollo, quien regresó tras su paso por Estudiantes (Tucumán).

Con posibilidades de potenciarse y aportar ese juego de rompimiento que tanto extrañó el tricolor la pasada temporada, llegó el escolta tandilense Álvaro Yarza.

Mientras que el estadounidense Jahsim Floyd (2m06 y 27 años), por lo demostrado hasta acá, está para colaborar y ser un poco la referencia defensiva en cuanto a talla para cuando los rivales pretendan invadir la pintura, ahí está su fuerte. Adelante, tendrá que ir encontrando su función, con y sin pelota.

"Buscamos que nos de una mano, no que nos salve", aclaró el entrenador Sebastián Ginóbili.

El resto es un grupo conocido, otorgándole a Ignacio Alem un rol protagónico para que definitivamente se consolide; Alejo Blanco con otra temporada encima deberá seguir perfeccionando la toma de decisiones, lo mismo que Segundo Alimenti, con menos rodaje en la categoría, aunque también creciendo desde que dio el salto del nivel local.

En ese grupo puede incluirse a Manuel Iglesias, aunque primero tendrá que recuperarse de la lesión en una muñeca.

Los otros jugadores que tendrá Sebastián Ginóbili a disposición tendrán que irán aprovechando los minutos y sumando rodaje en una Liga competitiva y física.

Definitivamente es un Villa Mitre diferente al último, sobre todo por no tener a su referente, como Franco Pennacchiotti, más los alejamientos de Fabián Sahdi, Julián Lorca, Emilio Giménez y Luciano Tambucci.

Villa Mitre

Nº4 Ignacio Alem

Nº5 Segundo Alimenti

Nº6 Emiliano Sombra

Nº8 Javier Bollo

Nº9 Alejo Blanco

Nº10 Federico Harina

Nº11 Jahsim Floyd

Nº12 Bautista Iguacel

Nº13 Joaquín Jasen

Nº14 Álvaro Yarza

Nº16 Lionel Gómez Lepez

Nº18 Emmanuel Diez

DT: Sebastián Ginóbili.

Pico

Nº2 Lucio Reinaudi

Nº5 Juan I. Rodríguez Suppi

Nº7 Felipe Bonfigli

Nº8 Joaquín Noblega

Nº10 José Ignacio Copesky

Nº11 Marco Luchi

Nº13 Rodrigo Sánchez

Nº19 Joaquín Ríos

Nº20 Valentín Allier

Nº21 Fabricio Díaz

DT; Juan Manuel Varas.

Entradas

Las boleterías se abrirán a las 20.30.

Generales: $15.000, socios $12.000 y menores $5.000.

Plateas: no socios $25.000, socios $20.000 y menores $15.000.

El fixture

Este es el detalle de los 32 partidos de fase regular que afrontará Villa Mitre:

Dia Rival Condición

Hoy, martes 20/10/2026 Pico Local

Martes 03/11/2026 Dep. Norte Local

Viernes 06/11/2026 Unión Visita

Sábado 07/11/2026 Quilmes Visita

Lunes 16/11/2026 Rocamora Local

Miércoles 25/11/2026 Gimnasia (LP) Local

Sábado 28/11/2026 Centenario (VT) Visitante

Lunes 30/11/2026 Provincial (R) Visitante

Miércoles 02/12/2026 Dep. Norte Visitante

Jueves 10/12/2026 Ciclista (J) Local

Jueves 17/12/2026 Regatas (SN) Local

Sábado 19/12/2026 Central Entrerriano Local

Sábado 09/01/2027 Dep. Viedma Local

Martes 12/01/2027 Central Entrerriano Visitante

Jueves 14/01/2027 Rocamora Visitante

Sábado 16/01/2027 La Unión (C) Visitante

Sábado 23/01/2027 Racing (A) Local

Viernes 29/01/2027 Regatas (SN) Visitante

Domingo 31/01/2027 Ciclista (J) Visitante

Martes 02/02/2027 Pergamino Básquet Visitante

Sábado 06/02/2027 Quilmes (MdP) Local

Martes 09/02/2027 River Local

Jueves 24/02/2027 Dep. Viedma Visitante

Viernes 05/03/2027 La Unión (C) Local

Martes 09/03/2027 Racing (A) Visitante

Jueves 11/03/2027 Gimnasia (LP) Visitante

Sábado 13/03/2027 River Visitante

Sábado 20/03/2027 Centenario (VT) Local

Martes 30/03/2027 Unión (MdP) Local

Martes 06/04/2027 Pico FC Visitante

Viernes 09/04/2027 Provincial (R) Local

Domingo 11/04/2027 Pergamino Básquet Local

Duelo bahiense

Por la Conferencia Sur, anoche debutaron Regatas (San Nicolás) y Centenario (Venado Tuerto), con victoria para los nicoleños, 80 a 78.

Hoy habrá duelo entre bahienses, cuando se midan La Unión (Colón), con Joaquín Sánchez, y Pergamino Básquet, donde debuta Francisco Ruiz (ex Pueyrredón).

También juegan por primera vez Gimnasia (LP) y Ciclista. En tanto, a la vez se miden Unión (Mar del Plata)-Central Entrerriano.

Forma de disputa

La Liga Argentina cuenta con 34 equipos divididos en Conferencia Norte y Sur.

Conferencia Norte: Amancay de La Rioja, Barrio Jardín de Tucumán, Barrio Parque, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Mitre de Posadas, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi, Unión de Santa Fe y Villa San Martín de Resistencia.

Conferencia Sur: Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Pergamino Básquet, Pico FC, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing Club de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River Plate, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre.

La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia.

Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos equipos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona.

Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.

Permanencia

Los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo. lugar) una vez concluida la fase regular, descenderán a la Liga Federal.