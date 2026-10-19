Sepo Ginóbili, antes del debut con Villa Mitre: el armado del equipo, su ilusión y el evitar la frustración

Villa Mitre debuta este martes en la Liga Argentina 2026-27, por octava temporada consecutiva, y su entrenador, Sebastián Ginóbili habló en la previa con "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Como todo inicio de temporada hay cierta ilusión, en una Liga muy pareja, muy competitiva, donde se juega muy duro todas las noches y que generalmente gana el que juega mejor y más intenso. Mañana tenemos una buena prueba después de una pretemporada diferente al resto de los equipos, porque la gran mayoría estaban en competencia del torneo local", comparó Sepo.

En las últimas temporadas el tricolor apeló a sus jugadores de Liga Argentina para reforzar el plantel local, algo que, según adelantó Ginóbili se cambió.

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"La temporada pasada fue diferente, porque había otras cosas en juego: más rivalidad, la posibilidad de ganar la copa Challenger, Olimpo, las recaudaciones, y para este año el torneo local era más que nada para mantener la actividad de los jugadores que iban a jugar la Liga Argentina y que no tuvieran cinco o seis meses de parate, para después poner la prioridad en lo que corresponde", aclaró Sepo.

"Por más que varios jugadores vayan a jugar la doble competencia cuando se junten -agregó- es encontrar la manera de que podamos competir en los dos lados, pero teniendo prioridades, y me parece que es lógico, porque el club hace una inversión muy grande con la Liga Argentina y todos tenemos que defender esa inversión".

Villa Mitre presentará dos caras nuevas entre sus mayores: el tandilense Àlvaro Yarza y el estadounidense Jahsim Floyd.

"Teniendo como experiencia la temporada pasada, quería sumar un poco más de intensidad. Álvaro Yarza es un jugador que tiene rompimiento en la primera línea. Nosotros el año pasado éramos muy verticales, dependíamos de algo de juego interior y de tiros", puntualizó.

También estará el estadounidense.

"El regreso de Javier (Bollo) nos daba minutos de relevo de calidad, pero la ausencia de Franco (Pennacchiotti) mostrando su idea de jugar en el sur por un tema familiar y el no poder retener a Julián Lorca, por una cuestión lógica (está jugando en Chile), hizo que tengamos que recurrir a un extranjero, que no era la idea de un inicio", justificó.

"No quiero pedirle muchas cosas, la idea que se vaya acomplando al equipo, a la Liga, viene de jugar en Colombia que es una Liga completamente diferente a esta, así que de a poco lo vamos a ir viendo, probando y convenciendo de la tarea que tiene que hacer. Buscamos que nos de una mano, no que nos salve. Es un jugador más defensivo que ofensivo", definió.

El plantel no está cerrado todavía, aunque por ahora se presentará con lo que tiene.

"Hoy tenemos seis fichas mayores confirmadas. Mi idea de inicio era poner de séptima ficha a Lautaro (Cavero), pero por un tema reglamentario, tenemos tres cambios nada más, vamos a esperar un poco más para confirmar esa posición. Mi idea es tener un base de experiencia que nos de juego en momentos importantes, sobre todo en los cierres, puede ser un uno/dos, o un dos que pueda subir el balón", señaló el entrenador.

"La idea es competir -aseguró Sepo-. Hoy estamos cortos de material por esa ficha menos. Tenemos cinco mayores y Emi Sombra que nos da una mano grande, y nos faltan jugadores de experiencia para poder competir. Estamos optimizando los recursos para tener esa ficha, pero será a futuro".

El plantel cambió considerablemente respecto de la temporada anterior.

"Entender de qué manera se juega esta competencia, me dio una pauta diferente de armado, porque a veces uno quiere jugar tin, tin, tin (sic) pasar, y a veces no se puede. Necesitás romper la primera línea para generar ventaja, y no siempre de un bloqueo a un tiro, de un pick and roll la caída libre, eso en los papeles es genial que salga perfecto, pero hay equipos que te lo permiten y otros que antes te ensucian todo el camino. Entonces, necesitamos esos jugadores diferentes para romper esa forma de defender", puntualizó.

En las siete semanas y media que llevan trabajando Sepo viene mentalizando a los más jóvenes en cómo afrontar una Liga exigente y de mucho contacto.

"Mucho te lo transmite la experiencia: Fede (Harina) la tiene, Javier (Bollo) la tiene, Álvaro es joven pero viene jugando las últimas dos Ligas y el resto de los jóvenes deben entenderlo, porque hay veces que no te gusta tanto el contacto y una vez que te frustrás es muy difícil de jugar, porque hay muy pocos que enojados juegan bien", opinó.

Pico, su rival de turno, contrariamente cuenta con un plantel experimentado.

"Es un equipo que tiene mucha experiencia. (Rodrigo) Sánchez es un jugador que viene de experiencias de A y Liga Argentina, juega bien en el poste bajo, es un líder, sabe jugar y tiene mucho oficio, lo mismo que (Joaquín) Noblega de base, viene (Juan Ignacio Rodríguez) Suppi con doble base y con la pelota es peligroso, a Joaquín Ríos lo sufrimos el año pasado (con Quilmes), (Lucio) Reinaudi viene ascendiendo los últimos años... Es un equipo con mucho nombre, de los peligrosos y candidato", analizó.

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