Con Iñaki Echeverría tricampeón, la actuación bahiense en el Nacional de juveniles y juniors de natación

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Se desarrolló hasta el fin de semana el Campeonato Nacional de Juveniles y Juniors 2026 de natación en la pileta olímpica situada en el Parque Roca, de la Capital Federal.

El mismo se disputó con el clásico formato de series eliminatorias por la mañana y finales por la tarde, con la clasificación de los mejores ocho exponentes de cada prueba.

Participaron 114 clubes de todo el país (478 nadadores), incluidos Olimpo, Uno Bahía Club y H2O de nuestra ciudad.

En el evento sobresalió la brillante actuación de Iñaki Echeverría, campeón nacional en los 400 (con récord de campeonato), 800 y 1500 metros libres.

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Además, fue destacada la participación de Thiago Marinozzi, con podios en 50, 100 y 200 espalda. Mientras que también hicieron podio Camilo Vanzini, Mateo Balmaceda y Mora Cejas.

Los bahienses y sus resultados

Thiago Marinozzi (Uno)

50 m espalda - 2º (27.45)

100 m espalda - 2º (59.62)

200 m espalda - 3º (2:11.64)

100 m mariposa - DQ

Camilo Vanzini (Uno)

50 m libre - 2º (24.97)

200 m espalda - 4º (2:18.44)

100 m espalda - 7º (1:03.56)

50 m espalda - 3º (29.05)

Mateo Balmaceda (Uno)

200 m espalda - 3º (2:18.32)

100 m espalda - 7º (1:04.72)

50 m espalda - 10º (30.16)

Iñaki Recabeitia (Uno)

200 m mariposa - 5º (2:14.38)

100 m mariposa - 7º (58.53)

200 m medley - 7º (2:16.91)

400 m medley - 6º (4:58.43)

200 m libre - 9º (2:00.92)

100 m libre - 11º (54.59)

Facundo Brunand (Uno)

50 m pecho - 4º (31.40)

100 m pecho - 5º (1:11.22)

200 m pecho - 6º (2:36.51)

200 m medley - 9º (2:23.52)

50 m mariposa - 10º (27.95)

Amparo Giner (Uno)

200 m mariposa - 7º (2:33.27)

100 m mariposa - 13º (1:09.11)

50 m mariposa - 15º (31.81)

200 m medley - 21º (2:47.26)

Delfina Canle (Uno)

200 m mariposa - 10º (2:52.57)

100 m mariposa - 20º (1:16.67)

200 m espalda - 22º (2:47.46)

100 m espalda - 16º (1:14.46)

50 m espalda - 17º (33.94)

Mora Cejas (Uno)

1500 m libre - 3º (20:02.17)

800 m libre - 6º (10:19.31)

400 m libre - 9º (5:02.28)

200 m libre - 22º (2:26.41)

Manuel Balmaceda (Uno)

50 m espalda - 9º (29.84)

100 m espalda - 7º (1:04.72)

200 m espalda - 10º (2:26.93)

100 m libre - 23º (59.35)

Benicio Capella (Uno)

100 m mariposa - 9º (1:01.50)

50 m mariposa - 8º (27.58)

100 m libre - 15º (57.75)

50 m pecho - 19º (34.35)

Bautista Muñoz (Uno)

1500 m libre - 10º (18:23.19)

200 m espalda - 15º (2:21.76)

100 m espalda - 22º (1:06.47)

50 m espalda - 25º (31.66)

Balmaceda, Brunand, Capella, Vanzini (Uno)

4x100 libre - 3º (3:50.57)

Balmaceda, Brunand, Capella, Vanzini (Uno)

4x100 medley - 2º (4:09.61)

Iñaki Echeverría (Olimpo)

400 m libres - 1º (3:58.22) —récord de campeonato—

800 m libres - 1° (8:15.01)

1500 m libres - 1° (15:39.21)

200 m libres - 3º (1:56.83)

100 m libre - 19º (1:01.57)

Gianluca Vivandelli

200 m espalda - 7º (2:23.00)

100 m espalda - 10º (1:05.07)

50 m espalda - 12° (30.40)

Gonzalo Martínez (Olimpo)

50 m pecho - 17° (33.81)

100 m pecho - 16° (1:17.64)

100 m mariposa - 19° (1:05.05)

200 m medley - 16° (2:29.98)

Axel Rivera (Olimpo)

200 m espalda - 26° (2:31.69)

100 m espalda - 27° (1:10.38)

50 m libre - 23° (26.72)

Aimee García (Olimpo)

200 m libres - 23° (2:27.28)

100 m libres - 20° (1:05.71)

50 m libres - 19° (29.98)

Facundo Catini (H2O)

50 m mariposa - 11º (26.67)

100 m mariposa - 13º (1:00.93)

50 m libre - 11º (25.01)

100 m libre - 8º (54.64)