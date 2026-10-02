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Con Iñaki Echeverría tricampeón, la actuación bahiense en el Nacional de juveniles y juniors de natación

El representante de Olimpo, se consagró en los 400, 800 y 1500 metros libres, incluyendo un récord de campeonato.

Fotos: gentileza Olimpo, UBC y H2O

Se desarrolló hasta el fin de semana el Campeonato Nacional de Juveniles y Juniors 2026 de natación en la pileta olímpica situada en el Parque Roca, de la Capital Federal.

El mismo se disputó con el clásico formato de series eliminatorias por la mañana y finales por la tarde, con la clasificación de los mejores ocho exponentes de cada prueba.

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Participaron 114 clubes de todo el país (478 nadadores), incluidos Olimpo, Uno Bahía Club y H2O de nuestra ciudad.

En el evento sobresalió la brillante actuación de Iñaki Echeverría, campeón nacional en los 400 (con récord de campeonato), 800 y 1500 metros libres.

Además, fue destacada la participación de Thiago Marinozzi, con podios en 50, 100 y 200 espalda. Mientras que también hicieron podio Camilo Vanzini, Mateo Balmaceda y Mora Cejas.

Los bahienses y sus resultados

Thiago Marinozzi (Uno)
50 m espalda - 2º (27.45)
100 m espalda - 2º (59.62)
200 m espalda - 3º (2:11.64)
100 m mariposa - DQ

Camilo Vanzini (Uno)
50 m libre - 2º (24.97)
200 m espalda - 4º (2:18.44)
100 m espalda - 7º (1:03.56)
50 m espalda - 3º (29.05)

Mateo Balmaceda (Uno)
200 m espalda - 3º (2:18.32)
100 m espalda - 7º (1:04.72)
50 m espalda - 10º (30.16)

Iñaki Recabeitia (Uno)
200 m mariposa - 5º (2:14.38)
100 m mariposa - 7º (58.53)
200 m medley - 7º (2:16.91)
400 m medley - 6º (4:58.43)
200 m libre - 9º (2:00.92)
100 m libre - 11º (54.59)

Facundo Brunand (Uno)
50 m pecho - 4º (31.40)
100 m pecho - 5º (1:11.22)
200 m pecho - 6º (2:36.51)
200 m medley - 9º (2:23.52)
50 m mariposa - 10º (27.95)

Amparo Giner (Uno)
200 m mariposa - 7º (2:33.27)
100 m mariposa - 13º (1:09.11)
50 m mariposa - 15º (31.81)
200 m medley - 21º (2:47.26)

Delfina Canle (Uno)
200 m mariposa - 10º (2:52.57)
100 m mariposa - 20º (1:16.67)
200 m espalda - 22º (2:47.46)
100 m espalda - 16º (1:14.46)
50 m espalda - 17º (33.94)

Mora Cejas (Uno)
1500 m libre - 3º (20:02.17)
800 m libre - 6º (10:19.31)
400 m libre - 9º (5:02.28)
200 m libre - 22º (2:26.41)

Manuel Balmaceda (Uno)
50 m espalda - 9º (29.84)
100 m espalda - 7º (1:04.72)
200 m espalda - 10º (2:26.93)
100 m libre - 23º (59.35)

Benicio Capella (Uno)
100 m mariposa - 9º (1:01.50)
50 m mariposa - 8º (27.58)
100 m libre - 15º (57.75)
50 m pecho - 19º (34.35)

Bautista Muñoz (Uno)
1500 m libre - 10º (18:23.19)
200 m espalda - 15º (2:21.76)
100 m espalda - 22º (1:06.47)
50 m espalda - 25º (31.66)

Balmaceda, Brunand, Capella, Vanzini (Uno)
4x100 libre - 3º (3:50.57)

Balmaceda, Brunand, Capella, Vanzini (Uno)
4x100 medley - 2º (4:09.61)

Iñaki Echeverría (Olimpo)
400 m libres - 1º (3:58.22) —récord de campeonato
800 m libres - 1° (8:15.01)
1500 m libres - 1° (15:39.21) 
200 m libres - 3º (1:56.83)
100 m libre - 19º (1:01.57)

Gianluca Vivandelli
200 m espalda - 7º (2:23.00)
100 m espalda - 10º (1:05.07)
50 m espalda - 12° (30.40)

Gonzalo Martínez (Olimpo)
50 m pecho - 17° (33.81)
100 m pecho - 16° (1:17.64)
100 m mariposa - 19° (1:05.05)
200 m medley - 16° (2:29.98)

Axel Rivera (Olimpo)
200 m espalda - 26° (2:31.69)
100 m espalda - 27° (1:10.38)
50 m libre - 23° (26.72)

Aimee García (Olimpo)
200 m libres - 23° (2:27.28)
100 m libres - 20° (1:05.71)
50 m libres - 19° (29.98)

Facundo Catini (H2O)
50 m mariposa - 11º (26.67)
100 m mariposa - 13º (1:00.93)
50 m libre - 11º (25.01)
100 m libre - 8º (54.64)

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