Reforma laboral: los primeros datos contradicen la promesa de crear empleo

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

A cuatro meses de la entrada en vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, los primeros indicadores muestran un escenario que contrasta con uno de los principales argumentos utilizados para promover la norma: la generación de empleo formal y el crecimiento de la actividad empresarial.

Según la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), entre marzo y el último período relevado se perdieron 36.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 6.905 empresas en todo el país.

El estudio fue realizado por una organización vinculada a la oposición al Gobierno nacional, fundada y dirigida por Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Sin embargo, para elaborar el informe se utilizaron estadísticas y relevamientos de organismos oficiales.

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La reforma, que comenzó a regir el 6 de marzo de 2026, tenía entre sus objetivos dinamizar la contratación registrada y promover la creación de empresas. De acuerdo con el diagnóstico del IAG, los primeros resultados no muestran avances en esa dirección.

Trece meses consecutivos de caída del empleo

El informe advierte que la pérdida de puestos de trabajo no comenzó con la entrada en vigencia de la nueva normativa. Por el contrario, forma parte de una tendencia que acumula 13 meses consecutivos de retroceso del empleo privado formal.

Desde noviembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión nacional, la reducción asciende a 241.200 puestos registrados, según las cifras recopiladas por el instituto.

El deterioro, además, no se limita a las actividades tradicionalmente más afectadas por la retracción económica. También alcanza a sectores considerados dinámicos, como la minería, la actividad petrolera y la intermediación financiera.

En ese punto, el análisis coincide con las advertencias del Centro RA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que señaló las dificultades de algunas actividades en expansión para traducir su crecimiento en nuevos puestos de trabajo.

Cada vez más difícil conseguir empleo formal

Uno de los datos que más preocupan es la escasa incorporación de nuevos trabajadores al mercado registrado. La tasa de entrada al empleo formal cayó al 1,6% del total de ocupados, un indicador que refleja las dificultades para ampliar la cantidad de asalariados.

El panorama se completa con una tasa de desocupación del 7,9% y una subocupación del 11,5%. A eso se suma una informalidad laboral del 45% de las personas ocupadas, el nivel más elevado de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, según el informe.

En términos absolutos, más de seis millones de personas trabajan sin registración en la Argentina. Durante el último año relevado, este segmento incorporó 348.000 puestos, impulsado principalmente por el crecimiento del cuentapropismo.

Así, mientras el empleo formal continúa retrocediendo, una parte de quienes necesitan trabajar encuentra alternativas fuera de las relaciones laborales registradas, con las limitaciones que eso implica en materia de estabilidad y protección social.

Casi 7.000 empresas cerraron en cuatro meses

La evolución del empleo tiene su correlato en la cantidad de establecimientos productivos. El Monitor contabilizó 6.905 cierres de empresas durante el período analizado y señaló que, desde el comienzo de la actual gestión nacional, dejaron de operar 31.342 firmas en el país.

Solo en el último mes incluido en el relevamiento se registraron 709 cierres.

El impacto es especialmente significativo entre las pequeñas y medianas empresas. Las firmas que tienen entre uno y diez trabajadores acumularon una reducción del 6,8%, mientras que el 47% de los cierres correspondió a unidades productivas con hasta 100 empleados.

Por actividad económica, las mayores bajas netas se registraron en comercio, con 8.758 empresas menos; transporte y almacenamiento, con 6.915; e industria, con 4.158.

La caída también se extendió territorialmente: 23 de las 24 jurisdicciones del país registraron un saldo negativo. Las provincias del Norte y de Cuyo estuvieron entre las más afectadas, mientras que Neuquén fue la única que presentó un resultado positivo, con 72 empresas más.

A partir de estos datos, el instituto cuestionó la capacidad de las principales herramientas incorporadas por la reforma para incentivar las contrataciones. En particular, sostuvo que “el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”.

Salarios que siguen perdiendo frente a la inflación

El deterioro del mercado laboral también se refleja en los ingresos. De acuerdo con el Monitor, el salario privado registrado acumula una pérdida real del 3,7% frente al promedio correspondiente al período enero-noviembre de 2023.

El informe agrega que el retroceso habría alcanzado el 8% si se hubiera implementado a comienzos de 2026 la actualización de la metodología de medición de la inflación prevista para el INDEC.

De todos modos, el balance salarial es todavía más desfavorable para los trabajadores del sector público nacional. Según las cifras incluidas en el estudio, sus ingresos acumularon una caída real del 37,8% durante el período considerado, frente al retroceso del 3,7% registrado en el sector privado formal.

Con estos indicadores, el primer relevamiento del Monitor de la Reforma Laboral plantea un interrogante sobre los resultados iniciales de la nueva legislación. A cuatro meses de su entrada en vigencia, los datos analizados no muestran una recuperación del empleo registrado ni un repunte en la cantidad de empresas, mientras persisten la pérdida de poder adquisitivo y el avance del trabajo informal.