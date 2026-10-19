Piden precisiones sobre el futuro del Centro Espacial de Pehuen Co

El concejal Daniel Medina (bloque Bien Común) presentó un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno nacional informe sobre el estado operativo del Centro Espacial Manuel Belgrano, ubicado en terrenos de la Base Naval Puerto Belgrano, cerca de Pehuen Co.

La iniciativa solicita precisiones sobre el funcionamiento actual del complejo, la preservación de su infraestructura y la continuidad o eventual puesta en marcha del proyecto vinculado con los lanzadores satelitales Tronador II y III.

"No existen precisiones oficiales sobre la operatividad, preservación de instalaciones y eventual continuidad o puesta en marcha", señaló Medina, quien también planteó la necesidad de conocer el destino de los recursos invertidos y las posibilidades de generar empleo y contratar proveedores de Coronel Rosales.

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Medina sostuvo que el programa tuvo continuidad durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, y reclamó una respuesta de la actual gestión.

Remarcó además que publicaciones especializadas informaron en 2016 avances en la iluminación del predio, la instalación de pararrayos, el camino de acceso, la fibra óptica y el centro de comando, ubicado a cuatro kilómetros del punto de lanzamiento.

El Concejo Deliberante tratará el pedido este jueves. Si lo aprueba, lo remitirá a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

