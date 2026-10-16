Mala praxis: en marzo juzgarán a dos médicos de Patagones por la muerte de un niño

El niño de 12 años murió por presunta mala praxis en el hospital maragato "Pedro Ecay".

El juicio oral en la causa por el homicidio culposo de un niño de 12 años, que tiene como imputados a dos médicos de Carmen de Patagones, se realizará a fines de marzo de 2027 después de la reprogramación de sus fechas originales.

El debate se hará los días 22, 23, 29, 30 y 31 de marzo del próximo año, y será dirigido por la jueza en lo Correccional Nº 4 bahiense, María Laura Pinto de Almeida Castro.

Por el caso de mala praxis están acusados el pediatra Jonathan Maximiliano Vázquez y la cirujana Solange de los Ángeles Calvo, quienes al menos en ese momento trabajaban en el Hospital Municipal "Pedro Ecay", de aquella ciudad cabecera del partido de Patagones.

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El hecho se produjo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2021, cuando, según la fiscalía, los procesados incumplieron los deberes de cuidado que tenían a su cargo por su rol de médicos tratantes del menor fallecido.

El 27 de febrero de ese año se derivó al paciente del hospital Arancibia de Villalonga (de donde era oriundo) al Ecay, a raíz de un cuadro de leucocitosis y diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio (apendicitis aguda).

La investigación estuvo a cargo del fiscal de homicidios culposos bahiense, Cristian Aguilar.

Acusaciones

De acuerdo con la acusación, pese a la existencia de un nuevo síntoma de íleo parcial (bloqueo parcial del intestino), Vázquez no solicitó la pronta valoración clínica por un cirujano.

Tampoco ordenó la realización de una tomografía computada de abdomen, ya que existía una ecografía de abdomen normal previa.

Aguilar también le imputa al médico pediatra no haber hecho un "seguimiento clínico estrecho del cuadro sintomático", para valorar la eventual progresión de síntomas abdominales que motivaran una intervención quirúrgica de urgencia.

Por otra parte, más tarde Calvo ordenó el traslado del niño a un centro médico en Viedma para que se le practique un estudio por imágenes, en vez de "ejecutar y/u ordenar una conducta quirúrgica urgente", teniendo en cuenta que el paciente estaba en shock, "probablemente de inicio hipovolémico con posible componente séptico que implicaba una conducta urgente de tratamiento médico y quirúrgico".

El fiscal de la causa entiende que Vázquez y Calvo "permitieron el agravamiento del estado de salud del niño, al no adoptar medidas tendientes a concretar los cuidados y tratamientos médicos adecuados para evitar la evolución negativa del cuadro", que causó su muerte a raíz de una "perforación intestinal y peritonitis generalizada que le produjo un shock".

El abogado bahiense Guillermo Ortiz asesora a la familia de la víctima fatal.