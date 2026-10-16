Condenaron a un hombre que ingresó a los tiros a una casa

Un sujeto fue condenado a cinco años y medio de cárcel por un violento episodio ocurrido en una vivienda de Loma Paraguaya, a la que ingresó buscando a una persona y efectuó varios disparos con un arma de fuego.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, recayó en Jonathan Tarabelli (35), quien fue hallado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones y violación de domicilio.

Del mismo modo, el magistrado decidió revocar la libertad condicional que el 4 de diciembre de 2023 le había otorgado el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 y que estaba cumpliendo cuando se produjo el incidente por el que ahora resultó sentenciado.

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Quedó probado que el 1 de julio de 2024, poco antes de las 18 horas, el sujeto ingresó por la fuerza en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 2.100 y efectuó al menos cuatro disparos dirigidos a Emanuel Alejandro Colo, uno de los cuales lo hirió en la zona torácica.

Al momento del ataque estaban en el lugar varias mujeres y un bebé de apenas dos meses de vida.

Incluso, una de ellas fue golpeada por el acusado cuando intentó detenerlo.

Tarabelli logró escapar y finalmente fue detenido poco después en Segunda España al 2.200.

El sujeto fue hallado con un disparo en la zona abdominal que recibió en medio de un forcejeo con la víctima.

Los testigos declararon que el acusado "irrumpió de manera violenta tras derribar la puerta de una patada", que portaba un arma y le refirió a Colo: "viste que te ibas a regalar".

El damnificado dijo que habían tenido varias discusiones con Tarabelli y que previamente le había referido que le iba "dar un tiro".