Allanan una casa en Villa Caracol por un ataque a tiros en Villa Nocito

Un problema entre familias vecinas que terminó a los tiros y con un joven herido en una pierna, el martes pasado en Villa Nocito, motivó hoy un allanamiento para el secuestro de elementos probatorios.

El operativo, a cargo de personal de la comisaría Quinta, se está realiza en Fortín Vanguardia 660, entre Patricios y Holdich, en el villa Caracol.

Se trata de la vivienda de Kevin Carreras, quien está sindicado como autor de los disparos a otro joven, Milton Ariel Escobar (20), quien resultó herido en sus piernas y fue trasladado al hospital Penna.

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El hecho quedó registrado por un video en el cual se observa cómo un joven a caballo (sería Carreras) dispara hacia la víctima, cuando se encontraba con su madre, en Ricchieri al 1.900.

"Las familias que tienen problemas viven en el mismo terreno, una en un departamento interno, en el fondo, y la otra en la vivienda delantera. Tenían discusiones recurrentes por los límites internos, un medidor de gas, etc.", comentó una fuente policial.

Se informó que la fiscalía pidió la detención del joven pero la Justicia de Garantías no hizo lugar al pedido.

Sin embargo sí ordenó el allanamiento en la vivienda y secuestaron un chaleco de abrigo negro, una campera color salmón, un par de zapatillas (serían las prendas que vestía el hombre a caballo que se observa en el video) y tres municiones.