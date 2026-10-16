Finalizaron los trabajos en el Acueducto Brandsen

Aguas Bonaerenses informa que finalizaron los trabajos programados sobre el Acueducto Brandsen - Undiano, en el tramo de la calle Brandsen entre San Martín y Dorrego. De esta manera, comienza en forma paulatina a normalizarse el suministro de agua en los sectores afectados. No obstante, se advierte que la red de distribución demorará en alcanzar la presión habitual.

Los trabajos de limpieza del conducto fueron ejecutados en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en el tramo mencionado, con el objetivo de dejarlo en condiciones para la instalación posterior de la vaina.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.