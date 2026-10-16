Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Finalizaron los trabajos en el Acueducto Brandsen

ABSA informa que paulatinamente se empieza  a normalizar el suministro de agua en los sectores afectados. 

Fotos ABSA

Aguas Bonaerenses informa que finalizaron los trabajos programados sobre el Acueducto Brandsen - Undiano, en el tramo de la calle Brandsen entre San Martín y Dorrego. De esta manera, comienza en forma paulatina a normalizarse el suministro de agua en los sectores afectados. No obstante, se advierte que la red de distribución demorará en alcanzar la presión habitual.

Los trabajos de limpieza del conducto fueron ejecutados en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en el tramo mencionado, con el objetivo de dejarlo en condiciones para la instalación posterior de la vaina.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE