“Le dolía el pecho”: la hija de Roña Castro contó cómo fueron los minutos previos a la muerte del exboxeador

La muerte de Jorge “Roña” Castro conmocionó al boxeo argentino: el excampeón mundial murió este miércoles a los 59 años después de sufrir una descompensación mientras compartía una salida con su hija Quimey y su madre.

En diálogo con el canal TN, la joven reconstruyó lo que ocurrió y contó cómo fueron los últimos minutos de su papá. “El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, explicó.

También sostuvo que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales.

Quimey recordó que los tres habían salido juntos, como solían hacerlo. Aunque sus padres ya no están en pareja desde hace 15 años, mantienen una relación de amistad y compartían encuentros familiares.

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“Estábamos bien y, de repente, me dijo: ‘Voy al baño’. Cuando regresó, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Y yo le dije: ‘¿Por qué fumás como un salvaje?’”, contó.

Después de ese momento, llamaron al personal de seguridad del lugar. Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, no lograron salvarlo.

“Fue todo de repente. Lo llevaron a una habitación aparte, le empiezan a hacer el RCP y nada más”, relató su hija. Según explicó, no llegaron a trasladarlo a un hospital después de que se descompensara.

Más allá del dolor por la pérdida, Quimey también expresó cómo le gustaría que el público recordara al histórico boxeador. Su deseo fue que permanezca presente la persona que conocieron quienes compartieron su vida con él, más allá de su trayectoria deportiva.

“Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver”, expresó.

Roña Castro se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón cuando se descompensó. El encargado del establecimiento alertó sobre la situación y un equipo médico llegó minutos después, pero constató su muerte en el lugar.

Según el parte policial, el exboxeador padecía diabetes y tenía bajo el nivel de insulina. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 8 de Morón. (TN)