Alarma en Puerto Madryn: encontraron cinco ballenas muertas en menos de 48 horas

La aparición de ballenas muertas en Puerto Madryn genera alarma y las autoridades ya fueron advertidas de que esta temporada podría registrarse el mayor porcentaje de mortandad.

Desde hace semanas se observa en la ciudad chubutense la aparición de ballenas sin vida en las costas, pero las alarmas se encendieron en los últimos días debido a que, en menos de 48 horas se hallaron cinco ejemplares muertos.

Este martes por la mañana, una ballena franca austral fue vista en inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio, un escenario similar a lo ocurrido el último fin de semana largo en las zonas de Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el área comprendida entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

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Ante este panorama que ya genera preocupación, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos de recolección y análisis de muestras para determinar las causas exactas de las muertes, destacó el medio El Comodorense.

A fines de septiembre, el citado programa confirmó en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas que en 2012 se registraron 113 ballenatos muertos, el mayor número documentado hasta ese momento para la especie, tanto localmente como a nivel mundial, pero los registros preliminares de este año indicarían que podría tratarse de un evento de una escala aún mayor.

Según informó la Secretaría de Ambiente de Chubut, una de las hipótesis que se investiga para analizar la mortandad actual es la presencia de una bacteria en el ambiente marino, capaz de causar una afección sistémica en los ballenatos.

Desde la entidad sostienen que, además de analizar las muestras de los ballenatos muertos, se necesitan estudios en las aguas de los golfos Nuevo y San José para investigar las condiciones ambientales que podrían afectar la supervivencia y el bienestar de las ballenas.

En el caso de registrar una ballena varada, viva o muerta, no acercarse ni tocarla. Evitar también el acercamiento de mascotas o que entren en contacto con el animal. Dar aviso a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y a la Secretaría de Ambiente de Chubut al 280-4670760. (NA)