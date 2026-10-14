El Gobierno prohibió un juguete importado de China por exceder el límite de una sustancia química

El Gobierno nacional prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de los juguetes blandos conocidos como squishy de la marca Pinch Family, importados de China, tras detectar una sustancia química en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa vigente.

La decisión quedó establecida en la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada en el Boletín Oficial. La prohibición rige en todo el país y alcanza a las distintas presentaciones, modelos y variantes de estos productos que no acrediten el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

El análisis de laboratorio detectó en muestras del juguete “Squeezy Pinch Family” una concentración excesiva de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un compuesto utilizado como plastificante en materiales plásticos cuya presencia está regulada en juguetes y artículos de puericultura.

Según el ensayo, la sustancia superaba el 0,2% del peso del material analizado, cuando el límite máximo permitido es del 0,1%. El estudio fue realizado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

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La disposición establece que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata las unidades alcanzadas por la prohibición que tengan en su poder.

Además, quienes vendan estos productos a través de sitios web deberán informar de manera destacada sobre la medida dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia. El incumplimiento podrá derivar en sanciones previstas por la Ley de Defensa del Consumidor y el régimen de Lealtad Comercial.

La decisión se tomó después de que las autoridades recibieran denuncias y antecedentes relacionados con juguetes importados que podrían contener ftalatos en concentraciones superiores a las admitidas. También se habían realizado fiscalizaciones y adoptado medidas preventivas para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

El antecedente

La nueva medida se suma a una prohibición dispuesta a fines de agosto, cuando el Gobierno impidió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de determinados juguetes blandos con forma de gyoza, dumpling o similares, también conocidos como squishy.

La Disposición 690/2026, publicada el 31 de agosto, alcanzó a productos comercializados bajo los nombres “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”, además de versiones genéricas similares sin marca declarada.

En aquel caso, la medida también se fundamentó en denuncias y alertas sobre la posible presencia de benceno, ftalatos y otros compuestos químicos en niveles superiores a los permitidos por las normas de seguridad. Según los antecedentes citados en la disposición, esas sustancias podrían representar riesgos para la salud por contacto con la piel o por inhalación.

La normativa de agosto ordenó eliminar de manera segura las existencias alcanzadas por la prohibición y exigió a los vendedores con páginas web informar sobre sus alcances dentro de las 72 horas hábiles.

Ambas disposiciones apuntan a productos infantiles blandos fabricados con polímeros plásticos, pero corresponden a medidas diferentes: la resolución de octubre identifica específicamente a la marca Pinch Family y se apoya en un análisis que detectó niveles de DEHP superiores al límite permitido. (TN)