"El Niño" no da tregua en el Litoral y volvieron a cerrar un circuito en las Cataratas del Iguazú

El fenómeno "El Niño" no da tregua en el Litoral argentino y volvieron a cerrar el Circuito Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú, además de que continúan las inundaciones en las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú comunicaron que el Circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado este miércoles debido al cierre preventivo dispuesto por el aumento del caudal del Río Iguazú.

A su vez, informaron que el Sendero Verde también está inhabilitado para el paso de visitantes por las condiciones meteorológicas adversas. La medida regirá de acuerdo con lo determinado por los guardaparques a lo largo de la jornada.

Situación actual en el Litoral

El Instituto Nacional del Agua (INA) dio a conocer en las últimas horas un informe actualizado en el que se advierte para los próximos siete días el probable desarrollo de eventos precipitantes, concentrados principalmente en el sector noreste de la Cuenca del Plata, mayoritariamente con acumulados moderados.

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En el Sistema Uruguay, el tramo medio presenta el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, actualmente con excedencia de Alerta sobre las secciones de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

Sobre el tramo inferior se observa un ascenso en franja límite de aguas altas/medias altas, en asociación al tránsito de onda de crecida sobre el embalse. Las lecturas hidrométricas en las secciones de Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay se observan con excedencia del nivel de Alerta.

Acerca del Sistema Paraguay - Iguazú – Paraná, el Alto Paraná en Guairá exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas, por encima de las marcas alcanzadas en el tránsito anterior, en asociación con el escenario de lluvias registrado en el sector no regulado.

El río Iguazú en Andresito muestra el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, en asociación con el escenario de lluvias registrado durante los últimos días (acumulados de precipitación abundantes).

En Yacyretá, la afluencia evidencia un franco ascenso en aguas altas, por combinación de los tránsitos en curso del río Iguazú y del Alto Paraná, y el notorio repunte de afluencia en ruta desde la cuenca propia por efecto de las lluvias registradas en la región.

Sobre la situación en el río Paraná en Corrientes - La Paz, se observa un ascenso asociado al tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas en curso, por efecto del patrón observado en la descarga de Yacyretá. (NA)