Alerta máxima en Entre Ríos y Corrientes por la llegada de El Niño: evacuaciones, heridos y cortes de luz

Las inundaciones mantienen en alerta a Corrientes y Entre Ríos por el fenómeno de El Niño, donde la crecida de los ríos Uruguay y Paraná complica a distintas localidades y obliga a reforzar los operativos de asistencia. Se estima que hay más de 400 personas afectadas por el avance del agua, mientras las autoridades se preparan para un escenario que podría extenderse durante los próximos meses.

En algunas zonas bajas, el agua ya llega a la cintura de los vecinos y se encuentra al borde de las viviendas. Frente al avance de la inundación, algunas familias comenzaron a autoevacuarse, mientras que otros habitantes retiran herramientas y pertenencias de sus casas para evitar que queden bajo el agua

La situación podría empeorar por las lluvias pronosticadas para la región. Además, las previsiones indican que El Niño continuará hasta el verano y que diciembre podría ser el período más complicado para la zona.

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En Monte Caseros, Corrientes, el nivel del río Uruguay alcanzó los 7,10 metros y continúa en ascenso. Según los registros difundidos, el agua creció entre un día y el siguiente y ya comenzaron los cierres de calles en los sectores comprometidos.

Las autoridades siguen de cerca la evolución del río ante la posibilidad de nuevas evacuaciones. Si el nivel supera los ocho metros en esa zona, comenzarán los operativos para retirar a los vecinos de las áreas en riesgo.

En los sectores más bajos, el agua avanzó sobre las calles y llegó hasta las inmediaciones de las casas. Por eso, algunos habitantes ya empezaron a prepararse para abandonar sus viviendas si la situación se agrava.

La crecida también impactó en las actividades de la zona: se suspendió el turismo y se interrumpió la navegación del río Uruguay.

En Monte Caseros, el fuerte temporal también provocó interrupciones en el suministro eléctrico. Se suspendió el servicio de lanchas que conecta la ciudad con Bella Unión, Uruguay, y se restringió el cruce fronterizo por vía fluvial. En Alvear, en tanto, el río superó el nivel de alerta y Prefectura dispuso el cierre del puerto local, lo que afectó la conexión internacional con Itaquí, Brasil.

La situación es especialmente delicada en Concordia, Entre Ríos, por la crecida del río Uruguay y el avance del agua que inundó distintos sectores de la costanera. Ante el riesgo de que la crecida continúe, se reforzaron los operativos de asistencia y evacuación.

Al menos seis familias debieron ser evacuadas. Además, si las lluvias continúan durante los próximos días, la cantidad de personas que necesiten dejar sus hogares podría aumentar.

En Paso de los Libres, Corrientes, 25 personas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de evacuación. Allí, el río llegó a los 8,81 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 8,50 metros.

El temporal que afectó a la región también dejó personas heridas. Tres fueron atendidas en el Hospital Masvernat, en Concordia, por lesiones provocadas por la voladura de techos durante la tormenta.

En paralelo, los gobiernos de Corrientes y Entre Ríos trabajan en medidas de contención y prevención frente al avance de las inundaciones. Las tareas incluyen operativos de asistencia y acciones para reducir el impacto de la crecida sobre las zonas habitadas.

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio señaló que la provincia declaró la emergencia hídrica y reforzó las defensas contra inundaciones. También indicó que se aceleraron obras pendientes y se realizaron trabajos de limpieza de arroyos, canales, alcantarillas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los ríos y de las condiciones meteorológicas, mientras los vecinos de las zonas más comprometidas se preparan ante la posibilidad de que el agua continúe avanzando. (TN)