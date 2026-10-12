Las Cataratas, desbordadas: cerraron todos los circuitos por la crecida del río Iguazú

El incremento extraordinario del caudal del río Iguazú obligó este lunes al cierre preventivo total de los circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú en el área protegida nacional. La drástica medida de emergencia afecta de forma directa a los recorridos Superior e Inferior y fue adoptada por las autoridades del Parque Nacional Iguazú para resguardar la integridad física de miles de visitantes y trabajadores.

La decisión operativa se tomó luego de comprobarse que la fuerza del agua superó el umbral crítico de seguridad fijado en 11 millones de litros por segundo, cifra equivalente a 11.000 metros cúbicos por segundo. A partir de esa marca hidráulica, los especialistas consideran que el riesgo de colapso o accidentes en las pasarelas metálicas y pasamanos aumenta considerablemente.

La administración del parque comunicó la suspensión de los recorridos a las agencias turísticas durante la mañana del lunes tras evaluar el volumen acumulado desde el domingo. Las persistentes precipitaciones caídas en toda la cuenca superior mantienen el nivel del río en ascenso constante, por lo que la reapertura quedará supeditada a nuevos relevamientos técnicos sobre la estructura de los senderos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desmonte preventivo y alerta naranja

La impactante crecida del curso fluvial estaba contemplada en las proyecciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, aunque la intensificación de las tormentas a comienzos de octubre extendió el pico de caudal esperado.

Como medida de protección anticipada, las autoridades junto a la empresa concesionaria ya habían procedido a desmontar en agosto las pasarelas que conducen a la Garganta del Diablo.

En paralelo a la clausura del parque nacional, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes las alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja para toda la provincia de Misiones. Mientras que el nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de daño e interrupción de servicios, la alerta naranja señala que los temporales son directamente peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.

Ante este severo escenario de tormentas y desbordes, las autoridades de Protección Civil difundieron una serie de recomendaciones obligatorias para la población local y los turistas que se encuentran en la zona:

-Seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades y mantener la calma.

-Salir de las viviendas o establecimientos hoteleros únicamente en casos de extrema necesidad.

-Permanecer a resguardo en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

-Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al inmueble.

-Cerrar herméticamente puertas y ventanas, manteniéndose alejado de las aberturas de vidrio.

-Evitar las zonas anegables y no transitar bajo ninguna circunstancia por calles e inundaciones.

-Retirar o fijar con firmeza objetos del exterior que puedan ser volados por ráfagas de viento.

-Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín y linterna.

-Mantener los teléfonos celulares cargados y agendar los números de Bomberos y Policía.

El fenómeno de El Niño golpea con fuerza a todo el Litoral

La presión hídrica no se limita al norte misionero, sino que afecta a toda la región del Litoral argentino. El río Uruguay se transformó en el punto más crítico de la cuenca: en la localidad correntina de Paso de los Libres la altura de la escala llegó a 9,14 metros, superando ampliamente los 8,5 metros fijados como límite de evacuación y dejando decenas de personas evacuadas por Defensa Civil.

En la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Concordia registró una marca de 11,56 metros, ubicándose medio metro por encima de la marca de alerta urbana. Las estimaciones técnicas señalan que el río podría perforar la barrera de los 13 metros durante los próximos días, mientras que las autoridades de la represa de Salto Grande mantienen abiertos los vertederos para amortiguar el ingreso de agua al embalse.

La creciente también afecta a las costas de Colón y Concepción del Uruguay, donde el curso de agua alcanzó los 5,42 metros y activó la alerta amarilla municipal. Por su parte, el río Paraná registra un ascenso progresivo pero controlado: en la franja de Puerto Iguazú se ubica a medio metro de la alerta y frente a las costas de Corrientes se proyecta un pico de 6 metros para las próximas semanas.