Santa Fe: una pareja y su bebé que viajaban en moto murieron tras chocar con una camioneta en la Ruta 11

Una pareja y su hijo murieron tras un choque frontal entre una moto y una camioneta Chevrolet S10 en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Florencia, en el norte de Santa Fe.

El accidente ocurrió este domingo, cerca de las 19.40, en el kilómetro 923, y los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.

El conductor de la moto Mondial 110cc fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años. Según informaron medios locales, la mujer y el bebé que lo acompañaban también murieron en el lugar. Por el momento, se desconocen las identidades de estos dos últimos.

En la camioneta viajaban Miguel Lorenzón, de 67 años, y Marta Vera, de 59. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital SAMCo de Florencia para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre su estado de salud.

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Tras el accidente, personal policial de la Comisaría Novena de Florencia y equipos de emergencia trabajaron en el lugar. La circulación sobre la ruta permaneció interrumpida durante varias horas para permitir las tareas de asistencia y las pericias. Luego, el tránsito fue habilitado nuevamente.

La investigación busca establecer cómo se produjo el choque entre los dos vehículos. Entre los puntos que intentan esclarecer los peritos está si la moto circulaba con las luces encendidas al momento del impacto.

En el lugar trabajaron especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la secuencia del accidente.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Las Toscas y fue caratulada como “triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito”. Los resultados de las pericias serán claves para determinar las circunstancias del hecho y establecer las posibles responsabilidades. (TN)