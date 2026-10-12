Expulsaron a un ciudadano brasileño crítico de Milei y le prohibieron la entrada al país por 5 años

Un ciudadano brasileño relacionado con el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente del país latinoamericano, Luiz Inácio Lula Da Silva, fue expulsado de la Argentina por cuestionar al mandatario argentino, Javier Milei, y además se le prohibió la entrada a la nación por cinco años.

Su nombre es José Rogério Carvalho Tomaz Junior, más conocido como Rogério Tomaz Jr, quien arribó este lunes al Aeroparque Jorge Newbery con la tarea de realizar distintas entrevistas para un libro que escribirá sobre el libertario.

Sin embargo, no pudo entrar al territorio argentino, debido a que, Migraciones le informó que su residencia había sido anulada y que por lo tanto, tenía que volver a su país de origen.

Previo a intentar pisar suelo argentino, Rogério había efectuado en sus redes sociales diversas publicaciones en las que criticaba a Milei y a diferentes funcionarios del Gobierno nacional.

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De hecho, en la tarde de hoy, Rogério le respondió al asesor presidencial Santiago Caputo, quien se burló de su expulsión. Caputo lanzó: "Te falló el operativo, campeón" y el ciudano brasileño le dijo: "Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar".

Las autoridades de Migraciones afirmaron que la expulsión de Rogério no se debió a sus críticas sobre el presidente argentino sino a al incumplimiento de las condiciones requeridas para poder permanecer en el país.

Precisaron que Rogério había estado únicamente 153 días en nuestra nación desde que consiguió la residencia en enero de 2022 y que no contaba con actividad laboral comprobable y tampoco con estudios u otros elementos de arraigo suficientes para justificar esa condición migratoria.

Además, indicaron que pudieron comprobar que no residía en el domicilio declarado ante la entidad.

La medida se tomó a través de una resolución firmada el 5 de agosto de 2026, en el marco de la Ley de Migraciones y de los cambios introducidos a raíz del Decreto 366/2025.

Rogério aseguró que no conocía la disposición hasta que llegó a Buenos Aires. Según relató, se presentó en el control de Migraciones con su DNI argentino correspondiente a su residencia permanente y allí fue derivado a una supervisión al detectarse un error en el sistema.

Tras esperar una hora, le informaron que su residencia había sido cancelada y que no podría ingresar a la Argentina por cinco años. Agregó que le quitaron el DNI argentino y le notificaron que debía volver a Brasil.

El ciudadano brasileño puede apelar la decisión tomada por las autoridades migratorias argentinas e intentar revertir la medida. (NA)